Strada Provinciale n. 68 di Bobbiano, limite massimo di velocità a 30 km/h

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza ha disposto la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h lungo la Strada Provinciale n. 68 di Bobbiano in località Rià, nel territorio comunale di Travo, dalla progressiva km 0+800 circa alla progressiva km 0+920 circa a partire dalle ore 9.00 del giorno 10.07.2023.

Sia per caratteristiche proprie sia per la presenza di fabbricati e manufatti adiacenti alla carreggiata stradale, infatti, la viabilità provinciale di cui sopra è caratterizzata, nel tratto indicato, da un tracciato piuttosto tortuoso con una sezione del piano viabile di dimensioni ridotte (anche inferiore a 3,50 m): la limitazione è pertanto disposta per la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo.