Stragliati (Lega): “Riportare i dieci posti letto dall’ospedale di Fiorenzuola a Castel San Giovanni”

La Regione faccia sapere “quando ritorneranno operativi presso il nosocomio di Castel San Giovanni (Piacenza) i dieci posti letto trasferiti a Fiorenzuola d’Arda, anche considerata l’annunciata collaborazione con l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Rizzoli di Bologna, e se ciò comporterà il rientro degli operatori oggi distaccati presso altre strutture”.

Al question time, la consigliera Valentina Stragliati (Lega) ha presentato un’interrogazione dopo aver rilevato che “la stessa direttrice generale di Ausl Piacenza Paola Bardasi ha dichiarato che questa collaborazione tra enti è volta ora a “restituire la chirurgia ortopedica programmata e a consolidare la vocazione del presidio della Val Tidone”. Inoltre, “si ricorda nuovamente l’imprescindibilità dell’Ospedale Unico della Valtidone, un nosocomio di vallata con un bacino di oltre 30mila abitanti, oltre che un punto di riferimento per i residenti nei comuni limitrofi lombardi, proprio in virtù della professionalità che esprime, dell’umanità di tutti i professionisti che vi lavorano e del buon livello qualitativo dei servizi che vengono erogati”.

“Spostata a Fiorenzuola nel 2021, la riabilitazione ortopedica – molto frequentata anche dalla vicina Lombardia – oggi “non è chiaro se ci sarà il trasferimento, si parla dei primi di febbraio, a Castel San Giovanni”.

La risposta dell’assessore Donini

A risponderle è stato l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini. “Il trasferimento di 10 posti di riabilitazione ortopedica a Fiorenzuola sarà effettivo dal 12 febbraio. Il Polo di Fiorenzuola avrà 68 posti letto e un day hospital. Un potenziamento e un’ottimizzazione della riabilitazione in ambito provinciale. A Castel San Giovanni, un innovativo progetto di collaborazione con l’Istituto Rizzoli, attiverà 16 posti letto in ortopedia e 8 in riabilitazione ortopedica. La riabilitazione quindi sarà mantenuta in essere a Castel San Giovanni”.

Valentina Stragliati si è detta “non soddisfatta, perché la riabilitazione ortopedica in degenza e intensiva sarà trasferita dal 12 febbraio a Fiorenzuola. A Castel San Giovanni rimarrà solo la riabilitazione ortopedica ambulatoriale. Sembra una scelta azzardata. E non è chiaro quando la riabilitazione inizierà nell’ospedale castellano”.