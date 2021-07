Stralunà 2021 dal 15 al 18 luglio, Manicomics Teatro propone un’estate di ripartenza e di divertimento per grandi e piccoli

Stralunà 2021, Manicomics Teatro propone un’estate di ripartenza e di divertimento per grandi e piccoli. In particolare lo fa attraverso spettacoli Teatrali, Circo Contemporaneo, Giocoleria con artisti da tutto il mondo. Inoltre non mancheranno Spazi ludici e Street Food! Un ricco programma previsto dal 15 al 18 Luglio, dalle 18.30 alle 23.00 presso l’Arena Daturi e il Cortile di Palazzo Farnese a Piacenza

STRALUNÀ, vuole portare un vento di freschezza creativa e un poco folle, stralunata, nella nostra città. Come recita il titolo STRALUNÀ 2021 INSIEME , vuole rivederci insieme per riprendere le attività culturali e pubbliche grazie anche all’appoggio delle Istituzioni pubbliche e private del territorio. Quattro giorni di spettacoli di TEATRO e CIRCO CONTEMPORANEO, di TEATRO PER RAGAZZI, SPAZIO LUDICO per bambini, STREET FOOD e un TENDONE DA CIRCO PERMANENTE che chiuderà tutte le giornate con uno spettacolo serale. La manifestazione si svolgerà tra il cortile di Palazzo Farnese e l’Arena Daturi facendo divenire l’area una cittadella della cultura con compagnie italiane ed estere.

Con le più famose compagnie italiane di circo contemporaneo CIRCO EL GRITO e CIRCO ZOE

Con il circo PETIT CABARET 1924 che installerà il suo Chapiteau per tutto il periodo presso l’Arena Daturi

Con gli spassosi i clowns catalani LOS BARLOU

Con il teatro ragazzi di MAX PEDERZOLI, STEFANO LOCATI, FABIO LUCIGNANO

Con il teatro circo che si incontra con il teatro di narrazione con ANDREA CERRATO e LEONARDO TANONI

Con i giochi antichi per i più piccoli de I GIOCHI DEL CORTILE

e l’ormai immancabile STREET FOOD di @kzero.Piacenza e @bataroad.official

STRALUNÀ, dopo un anno di attesa forzata, rinasce per Piacenza Crocevia di Culture nel progetto “Emilia 2020” sostenuto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e viene apppoggiato dal Bando “Piacenza riparte con la Cultura” e dall’iniziativa “Estate Farnese” del Comune di Piacenza e supportato da Iren, Regione Emilia Romagna e Ministero della Cultura.



