StraWoman Borgo FaxHall, evento non competitivo dedicato alle donne il 28 ottobre – AUDIO

StraWoman Borgo FaxHall, evento non competitivo dedicato alle donne in programma sabato 28 ottobre 2023. Le donne di Piacenza per la prima volta insieme con StraWoman®! Arriva la XIII edizione della corsa/camminata non competitiva di 5 km dedicata alle donne, ma aperta anche a bambini e uomini. Una giornata da dedicare a se stesse e al proprio benessere, l’occasione giusta per fare sport, conoscersi, incontrarsi e trascorrere una giornata insieme alle proprie amiche.

Non è necessario essere delle runner esperte, basta avere entusiasmo e tanta voglia di divertirsi! StraWoman sostiene lo sport come motore di cambiamento sociale ed è da sempre in primo piano per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della Violenza sulle Donne.

Chiara Azzali, direttrice della Galleria Commerciale Borgo FaxHall

Iniziativa importante, aspettiamo tutti quelli che hanno voglia di dedicare una giornata a se stessi. Una bella occasione per far vivere una realtà, come il Borgo FaxHall, che quotidianamente è a disposizione dei cittadini come luogo di shopping e che sabato sarà anche un luogo di intrattenimento. Vedremo un fiume rosa molto emozionante che invaderà la Galleria Commerciale per poi spostarsi verso il centro di Piacenza e poi tornare al Borgo FaxHall.

RECORD

Nata nel 2011, StraWoman® è oggi il più divertente ed energico tour itinerante “al femminile” di tutta Italia, all’insegna del fitness, del divertimento e della sensibilizzazione.

Oltre 40.000 donne nella scorsa edizione hanno indossato la t-shirt rosa ufficiale e corso al grido di “We Run The World!”.

L’edizione StraWoman® 2023 prevede ben dodici tappe: Brescia (07/05), Parma (13/05), Milano (21/05), Bergamo (17/06), Como (24/06), Cremona (24/09), Varese (01/10), Monza (08/10), Mazara del Vallo – Trapani (15/10), Roma (22/10), Piacenza (28/10) e Forlì (29/10), tappa conclusiva del tour.

StraWoman® Borgo FaxHall è prevista sabato 28 ottobre

Il ritrovo è fissato alle ore 14.00 presso la Galleria Commerciale Borgo FaxHall, dove, nell’area interamente dedicata alle partecipanti, ci si potrà iscrivere e ritirare il kit gara e partecipare ad attività ludico-sportive. Non mancheranno il riscaldamento a ritmo di zumba e la musica di Radio Viva FM, la radio ufficiale dell’evento.

Alle ore 15.00 il via: un fiume rosa invaderà le vie del centro di Piacenza! La marcia è a ritmo libero, ciascuna potrà scegliere la propria andatura.

All’arrivo rinfresco finale, defaticamento, premiazioni e medaglia di partecipazione attenderanno tutte le partecipanti.

Iscrizioni

La quota di iscrizione è di €. 13.00 e comprende t-shirt tecnica, bag e pettorale gara, medaglia di partecipazione, ristoro finale, gadget offerti dai partner dell’evento, assicurazione gara e assistenza medica. Ci si può iscrivere online tramite il sito www.strawoman.it oppure presso Decathlon Piacenza.

Borgo FaxHall

E’ una Galleria commerciale immersa nel cuore della città di Piacenza ed è raggiungibile a piedi dal centro storico ma si può comodamente raggiungere in macchina, in autobus e persino in treno, perchè si trova a fianco della fermata del bus e della stazione ferroviaria. Borgo FaxHall offre un’esperienza di shopping piacevole e conveniente, grazie alle oltre 25 attività presenti tra le quali Sigma, Pittarosso, McDonald’s, OdStore, Sarni Oro e tante altre attività di bar/ristorazione, shopping e di servizio. Puoi trovare l’elenco completo dei negozi presenti al sito www.borgofaxhall.it/negozi/ .

Organizzazione tecnica

E’ di Italia Runners, società sportiva dilettantistica nata con lo scopo di sostenere le attività dell’atletica leggera, promuovendo in particolare la disciplina del running, anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni a scopo ludico – aggregativo.

StraWoman® è un concept di Eventi Wow, agenzia di organizzazione eventi e comunicazione, ideatrice di innovativi e amati format personalizzati legati agli eventi sportivi e d’intrattenimento. Tra gli altri eventi tematici di grande successo che coinvolgono sia atleti professionisti che amatori si evidenziano: Fluo Run®, Babbo Running® e 31 Run.

Tutte le informazioni su www.strawoman.it – Tel. 331.4370677.