Emozioni e bellezza ancora insieme nel concerto di Natale della Banca di Piacenza

Applausi convinti e Basilica di Santa Maria di Campagna gremita in ogni ordine di posti a decretare ancora una volta il successo e il gradimento dei piacentini per il Concerto degli Auguri che la Banca di Piacenza tradizionalmente offre alla città in occasione del Natale da ben 39 anni. «Una Basilica – ha sottolineato il direttore commerciale dell’Istituto di credito Francesco Passera nel suo intervento di saluto – a cui la Banca è molto legata. Questo concerto è l’occasione per condividere emozioni e bellezza e per avvicinarsi alla musica. È anche con iniziative così che ci sentiamo parte integrante della comunità».

Numerose le autorità civili, militari e religiose presenti (accolte dal presidente della Banca Giuseppe Nenna, dal vicepresidente Domenico Capra, dall’a.d. e direttore generale Angelo Antoniazzi, dal vicedirettore generale Pietro Boselli, dai componenti del Cda e del Collegio sindacale): il vescovo mons. Adriano Cevolotto, il vicario generale della Diocesi don Giuseppe Basini, il capo di gabinetto della Prefettura Claudio Giordano.

Presente anche il direttore del Polo di Mantenimento Pesante Nord Roberto Cernuzzi, il comandante provinciale dei Carabinieri Pierantonio Breda, il comandante del II Genio Pontieri Daniele Paradiso, il comandante del Gruppo della Guardia di Finanza Massimo Amadori, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Pier Nicola Dadone e alcuni primi cittadini della provincia.

Il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, appena rientrata da Seul – dove ha partecipato all’inaugurazione della mostra della Galleria Ricci Oddi – è passata per un saluto accompagnata dall’assessore alla Cultura Christian Fiazza.

Sottolineata, come dicevamo, da ripetuti applausi l’esibizione – sotto la direzione artistica del Gruppo Strumentale Ciampi del maestro Claudio Saltarelli – dei solisti Maria Clara Maiztegui(soprano), Agnes Sipos (soprano), Jihye Kim (contralto),Niccolò Perego (tenore),Piermarco Viñas Mazzoleni (basso),diFederico Perotti (organo),del Coro Polifonico Farnesiano (voci bianche e voci giovanili – dirette da Paola Gandolfi -, voci miste dirette da Alessandro Molinari) e dell’Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Camillo Mozzoni.

L’edizione 2025 ha richiamato l’attenzione del pubblico con le musiche di David Willcocks (Angelus ad Virginem), Joseph Gabriel Rheinberger (Puer natus in Bethlehem), Georg Friedrich Haendel (versione V. Metti e M. Pigazzini, Joy to the world), Franz Xaver Gruber (versione di J. Rutter, Stille Nacht), Irving Berlin (arrangiamento di H. mc Carthy, White Christmas), John Rutter (Angels Carol), David Willcocks (Sussex Carol). Proposte inoltre Intermezzi da camera di Marco Enrico Bossi nel centenario della morte e brani di Johann Sebastian Bach (Gloria in excelsis Deo BWV191, Gloria in excelsis Deo, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio). Marc-Antoine Charpentier (Preludio al Te Deum) e Antonio Salieri (Krönungs-Te Deum) nel centenario della morte hanno completato il programma. Come sempre fin dal primo concerto, lo stesso si è concluso con l’esecuzione del canto natalizio Adeste Fideles con bis a grande richiesta.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy