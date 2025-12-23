Un anno di sfide per la giunta comunale, dal Polisportivo al nuovo ordinamento scolastico. Piazza Cittadella: “Nuovo progetto” – AUDIO

L’amministrazione incontra la stampa per i consueti auguri di Natale e ovviamente per tracciare un bilancio dell’anno che si sta per chiudere. Senza contare le previsioni del 2026.

“È stato un anno molto impegnativo, arriviamo al termine di progetti importanti per l’amministrazione, ad esempio il Polisportivo o tutto il tema della riqualificazione energetica e quindi la gestione luce e gas”, commenta il sindaco Katia Tarasconi.

Piazza Cittadella

“Ma non solo, c’è tutto il tema di Piazza Cittadella che ovviamente è di fondamentale importanza per tutta la città perché la riqualificazione del soprassuolo in quella zona di fronte a Palazzo Farnese, e soprattutto con i disagi che ci sono stati dall’inizio del cantiere, è qualcosa che ci sta molto a cuore”.

E proprio in tema di Piazza Cittadella, Tarasconi ha annunciato un nuovo progetto che presto verrà affidato a un nuovo soggetto. Ma su questo tema non ha voluto entrare nei dettagli. Il primo cittadino ha solo annunciato di aver affidato la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del soprasuolo della piazza.

“Poi ci sono tante altre cose, cioè l’impatto generazionale; quindi, la VIG (valutazione di impatto generazionale) che abbiamo fatto perché siamo molto consapevoli che ciò che noi facciamo ha un impatto sulle nuove generazioni e vogliamo misurarci con questo”.

“Tutti i lavori che si sono fatti per quanto riguarda il coinvolgimento della cittadinanza con i murales o con i progetti sulla sicurezza, come le nuove telecamere. Insomma, di lavoro ce n’è stato parecchio in questo 2025, è chiaro che sono tutti progetti che sono iniziati e che devono arrivare poi a un compimento”.

Manifattura Tabacchi

“Le ex scuderie, la Manifattura Tabacchi con tutto il capitolo dell’edilizia residenziale sociale che sarà a disposizione, un nuovo parco da 15 mila metri quadrati. Insomma, di carne al fuoco ce n’è veramente tanta: la nuova scuola ai Pontieri, le difficoltà che stiamo attraversando sui temi degli istituti comprensivi o per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Siamo consapevoli che ci sono delle difficoltà, ma siamo anche consapevoli che amministrare significa non nascondere le tematiche ma cercare di migliorarsi sempre e quindi cercare di trovare delle risposte che migliorino la qualità della vita delle persone anche a medio e lungo termine”.

Nuovo ordinamento scolastico

“E’ chiaro che gli obiettivi che ci diamo sono degli obiettivi ambiziosi, a volte spesso estremamente sfidanti ma è il modo per far crescere la comunità. Se noi dovessimo decidere di stare fermi e non fare le cose che sono necessarie rimarremo indietro. Faccio un esempio sugli istituti comprensivi: siamo una delle pochissime città rimaste a non averli e non tanto per l’ubicazione fisica della scuola ma per quanto riguarda la didattica. E’ un investimento sulla didattica dei bambini di questa città, cioè sul loro metodo di apprendimento e sulla loro crescita, è estremamente importante. Chiaro ci sono delle difficoltà, difficoltà a cui bisogna cercare di trovare delle risposte che siano adeguate anche alle famiglie”.

