“Sulla strada giusta”, torna la campagna di sensibilizzazione dell’associazione “Sonia Tosi” – AUDIO

Seconda edizione del progetto/concorso scolastico “Sulla Strada Giusta” organizzato dall’Associazione Sonia Tosi. Il Progetto ha il patrocinio dell’Ufficio Scolastico regionale/Provinciale, della Regione Emilia Romagna, della provincia di Piacenza, dell’ACI, della Polizia stradale ed è realizzato con la collaborazione del Comune di Piacenza.

How i drive i show i live, come guido è come vivo: questo è il sottotitolo della 2^ edizione del progetto/concorso scolastico “Sulla strada giusta” che quest’anno ha anche un nuovo simbolo, realizzato da Maia Lihuen per l’Associazione. Il nuovo simbolo, che accompagnerà tutto il nuovo progetto/concorso Sulla Strada Giusta, rappresenta Sonia e Daniele, felici sulla loro Vespa, in viaggio verso i loro sogni. Una immagine che centra al meglio lo spirito del nuovo concorso, che vuole diffondere la sicurezza stradale, favorendo una nuova cultura del vivere la strada e la guida, più consapevole, iniziando dai più giovani.

Sulla Strada Giusta, infatti, si rivolge a ragazzi e ragazze del triennio degli Istituti Superiori di Piacenza, con lo scopo di promuovere la cultura della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla prevenzione della mortalità stradale, causata da tutti quei comportamenti riconducibili al “fattore umano”: distrazione, velocità, guida in stato d’ebbrezza o per assunzione di sostanze stupefacenti.

Gli obiettivi del concorso

In particolare, l’obiettivo di questa seconda edizione del progetto è stimolare, con un percorso informativo/formativo rivolto a studenti e famiglie, la conoscenza di tutti i fattori cognitivi ed emotivi implicati nel “compito guida” (in particolare l’attenzione, la percezione degli stimoli e le emozioni) che, se alterati, possono aumentare il rischio di incidentalità in una attività complessa e ricca di elementi ed attori come la guida. Il progetto, inoltre, promuove anche la messa in atto di tutti quei comportamenti che possono prevenire l’incidentalità stradale, anche applicando regole di comportamento responsabile e buone pratiche.

Le prossime fasi della seconda edizione di “Sulla Strada Giusta”, vedranno, il 18 dicembre un incontro online con i familiari degli studenti partecipanti mentre nel periodo da dicembre a febbraio si svolgeranno incontri di formazione per gli studenti in classe che forniranno informazioni rispetto al funzionamento di attenzione, percezione, propriocezione, sensation seeking e ruolo delle emozioni alla guida.

Il 29 gennaio 2024 si terrà, presso il Cinema Teatro Politeama di Piacenza, un incontro in plenaria con tutti gli studenti in collaborazione con la Fondazione LHS (Leadership in Health & Safety) che presenterà il progetto di sensibilizzazione alla sicurezza “La linea sottile”.

Tra febbraio e aprile i ragazzi realizzeranno uno spot pubblicitario (tipo Pubblicità Progresso) sui temi del progetto. Il 9 maggio 2024, alle ore 10 per gli studenti e alle ore 20:30 per genitori e cittadinanza al Teatro Municipale di Piacenza si terrà lo spettacolo “I Vulnerabili” della compagnia Zelda di Venezia e ci saranno le premiazioni del miglior spot realizzato dai ragazzi.