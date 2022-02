Superlega – Altro stop per la Gas Sales Piacenza: il match con Padova è rinviato

La Gas Sales Piacenza comunica che la Lega Pallavolo Serie A ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara con Kioene Padova, valida per la 7a giornata di ritorno di Superlega Credem Banca in programma per il 6 febbraio 2022, causa positività al Covid-19 di più di tre atleti della squadra di casa.



Chi ha acquistato il biglietto per il match Gas Sales Piacenza – Kioene Padova potrà utilizzarlo in occasione del recupero della gara o chiedere il rimborso monetario attraverso il sito di Vivaticket.