Serie B2 – Il nuovo calendario della Pallavolo Sangiorgo: si parte il 12 febbraio a Marudo

I quattro rinvii decisi dalla Federvolley, a causa dell’aumento dei contagi, dei primi quattro turni del girone di ritorno sono stati calendarizzati, generando il nuovo programma di appuntamenti per la formazione piacentina allenata da coach Matteo Capra mentre è stato ufficializzato anche il recupero dell’ultima giornata d’andata.

La ripresa della Pallavolo Sangiorgio avrà inizio sabato 12 febbraio con la trasferta di Marudo e terminerà sabato 30 aprile tra le mura amiche del palazzetto di San Giorgio Piacentino contro il Galaxy Volley Inzani. La trasferta modenese a Formigine sul campo dell’Associazione Sportiva Corlo è stata fissata per martedì 1 marzo alle 21.

“Vista come si è evoluta la situazione pandemica era necessario spostare le partite. Noi ci siamo adeguati e in modo da farci trovar pronti al rientro in campo, avremo due gare molto difficili in trasferta prima a Marudo e poi a San Damaso. Questa pausa lunga ha di fatto reso impossibile qualsiasi pronostico, le squadre si sono allenate in maniera differente. Dovremo affrontare gara per gara, senza fare calcoli”.