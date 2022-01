Superlega – La Gas Sales Piacenza torna in campo, Lagumidzija: “Vogliamo battere Monza”

Anticipo della quinta giornata di ritorno per Gas Sales Piacenza domenica 2 gennaio 2022 alle ore 18:00 nel 77° campionato di SuperLega Credem Banca (Diretta Volleyball World) contro Vero Volley Monza. I biancorossi vogliono sfruttare il fattore campo e gettarsi alle spalle i rinvii dell’ultimo periodo. La Gas Sales Piacenza è sesta in classifica dopo 11 gare giocate e ha accumulato 2 punti di ritardo nei confronti di Monza, quinta, ma con due gare in più disputate. Nella passata stagione Holt e Lagumidzija vestivano la maglia di Monza, Grozer schiacciava a Piacenza. Russell è a 1 gara dalle 200 in carriera, sul fronte opposto Grozer è a 1 attacco vincente dai 500.

A presentare il match Adis Lagumidzija, schiacciatore

“Prima di tutto spero di poter giocare, la situazione attualmente è incerta per tutti i club e questo è un problema. Ma noi siamo pronti, stiamo tutti bene e non vediamo l’ora di scendere in campo contro Monza che all’andata ci ha messo in difficoltà. Abbiamo lavorato tutti i giorni e duramente e siamo pronti, vogliamo dimostrare le nostre capacità”.

Precedenti

5 (2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 3 successi Vero Volley Monza)

Ex di turno

Maxwell Philip Holt a Monza nel 2020/21; Adis Lagumdzija a Monza nel 2020/21; Georg Jr Grozer a Piacenza nel 2020/21.

A caccia di record

In Regular Season: Oleg Antonov – 4 muri vincenti ai 100, Francesco Recine – 3 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Gianluca Galassi – 3 muri vincenti ai 200 (Vero Volley Monza).

In carriera: Edoardo Caneschi – 11 punti agli 800, Maxwell Philip Holt – 18 punti ai 2100, 4 ace ai 300, Aaron Russell – 1 gara alle 200 giocate, (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Georg Jr Grozer – 1 attacchi vincenti ai 500 (Vero Volley Monza)