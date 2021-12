Kickboxing, nove titoli regionali per la Yama Arashi

Nove ori e due argenti per una spedizione ridotta con dieci atleti effettivi, la metà di quelli iscritti. Sono questi i numeri positivi della Yama Arashi al campionato regionale emiliano romagnolo di kickboxing sotto l’egida della Federkombat. Per la manifestazione di Viserba (Rimini), il sodalizio piacentino aveva iscritto 20 atleti per 24 presenze in tabellone complessive, dovendo poi cancellare in extremis tante partecipazioni per mancanza di avversari.

Gianfranco Rizzi, direttore tecnico della Yama Arashi

“La pandemia non ha ancora finito di creare problemi credo che la scarsa affluenza al regionale sia dovuta a due aspetti. Indubbiamente molti genitori hanno ancora paura del Covid-19 e non hanno permesso ai figli di partecipare alla competizione. Ma ancora più determinante è il fatto che molte classi scolastiche in Emilia Romagna hanno studenti in quarantena e quindi non potevano essere presenti a Viserba”.

Kickboxing, Point Fighting

Nel Point Fighting, successi per Linda Barbazza (limite dei 60 chilogrammi nelle cinture blu marroni nere) e Andrea Contardi (stessa categoria nelle cinture gialle arancioni verdi). Doppio oro per Natalia Coeva al limite dei 60 chilogrammi, a segno nelle cinture blu marroni nere sia nel Kick Light sia nel Light Contact. Quest’ultima specialità ha regalato a Piacenza altri cinque ori.

Tommaso Ferrari al limite dei 69 chilogrammi (cinture blu marroni nere). Atanas Galabovsky nei -65 chilogrammi (cinture gialle arancioni verdi). Camilla Baciotti e Simone Boselli entrambi al limite dei 60 chilogrammi nelle cinture gialle arancioni verdi. Kiril Zarev al limite degli 80 chilogrammi.

A completare il quadro, gli argenti – sempre nel Light Contact – di Alfredo Fontana (-79 chilogrammi cinture blu marroni nere) e Valentina Favaretto (-60 chilogrammi cinture gialle arancioni verdi).