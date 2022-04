Superlega – La Gas Sales Piacenza vola a Taranto per la seconda giornata dei playoff 5° posto

Obiettivo tre punti per la trasferta in Puglia di Gas Sales Piacenza. Domenica 24 aprile alle ore 16:30 (in diretta su VolleyballWorld TV) i biancorossi affronteranno al PalaMazzola la Gioiella Prisma Taranto nella gara valevole per la seconda giornata del girone del Play Off 5° posto.

I ragazzi di mister Lorenzo Bernardi vengono dal bel 3-0 inflitto alla Top Volley Cisterna e vorranno proseguire col medesimo trend anche per riscattare il kappao patito a Taranto due mesi fa in regular season. Ad attenderli ci saranno i padroni di casa guidati da coach Vincenzo Di Pinto reduci da una prova gagliarda nonostante la sconfitta subita a Verona.

Prosegue pertanto la mission di Gas Sales Piacenza nel segno del cinque. In vista della partita a Taranto e alla luce dei nuovi prezzi a 5 euro per le gare interne con Monza e Verona, abbiamo raccolto le dichiarazione di Toncek Stern, opposto e numero 5 biancorosso:

“Stiamo cercando di mantenere il nostro obiettivo iniziale che era arrivare al quinto posto per accedere alle gare europee. Sono partite molto importanti per noi e dobbiamo concentrarci sul nostro gioco. Noi dobbiamo giocare la nostra miglior pallavolo, con la testa e l’atteggiamento giusti non ci saranno problemi. L’ultima volta che siamo stati a Taranto avevamo grossi problemi. Venivamo da una serie di sconfitte a causa di soste forzate per COVID e di qualche infortunio.

Oggi la situazione è molto diversa, dobbiamo migliorare nelle cose semplici e andare avanti così e raggiungere il nostro obiettivo. Vogliamo portare a casa tre punti anche a Taranto perché poi vorremmo il palazzetto pieno per le successive due partite visti i prezzi ribassati. Il pubblico per noi è importante”.

Prezzo unico

Gas Sales Piacenza ha deciso di accogliere la richiesta dei tifosi e di fissare il prezzo unico del biglietto a €.5,00 (senza distinzione tra intero e ridotto) per la partita del 27 aprile con Vero Volley Monza e per la partita del 30 aprile con Verona Volley.

L’obiettivo è dare a quanti più tifosi possibile l’opportunità di partecipare allo spettacolo e far sentire il proprio calore e l’entusiasmo a tutta squadra in queste partite decisive per la conquista di un posto in Europa per la stagione 2022/23.

La Società vuole rassicurare gli abbonati che hanno già acquistato il biglietto al prezzo maggiorato sul fatto che l’intero importo verrà rimborsato e che il posto resterà riservato fino al giorno della partita.

Di seguito i dettagli: gli abbonati che hanno acquistato i biglietti presso gli sportelli Banca di Piacenza, ricevitorie e sito Vivaticket potranno procedere alla richiesta di rimborso direttamente dalla piattaforma fino al giorno prima della partita.

Gli abbonati invece che hanno acquistato il biglietto presso gli sportelli Gas Sales potranno fare richiesta di rimborso presso gli stessi sportelli. L’annullamento del biglietto precedentemente già acquistato potrà essere richiesto entro l’inizio della gara.

Gli abbonati potranno acquistare il biglietto con prelazione sul posto anche il giorno della partita negli

orari di apertura. Date della prevendita:

Biglietto €.5,00 in tutti i settori

Per la gara del 27/04 con Monza: vendita aperta a tutti, da oggi e fino al 27/04, con prelazione abbonati

sul posto per tutto il periodo della prevendita.

Per la gara del 30/04 con Verona: vendita aperta a tutti, da oggi e fino al 30/04, con prelazione abbonati

sul posto per tutto il periodo della prevendita.