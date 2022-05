Superlega, playoff 5° posto – La Gas Sales Piacenza supera Milano (3-1) e si prepara alla semifinale contro Verona

Una vittoria da 3-1 che vale il 1° posto del girone del Playoff 5° posto. Sono questi i verdetti della quinta giornata per Gas Sales Piacenza che vince 3-1 (20-25, 29-27, 25-23, 25-19) contro l’Allianz Milano; la quinta vittoria su cinque partite giocate. Ora il prossimo appuntamento è la Semifinale al PalabancaSport contro Verona Volley, sabato 7 maggio alle 20.30.

Ingresso prezzo unico €.5,00 in tutti i settori e omaggio per gli U16, prelazione sul posto per gli abbonati fino all’inizio della partita. Per tutti i dettagli in merito ai tempi e canali di vendita www.gassalespiacenza.it

La partita

Nella formazione iniziale Bernardi deve fare a meno di Holt e schiera la coppia di centrali tutta italiana Cester-Caneschi con Brizard in regia, Lagumdzija opposto, Recine e Rossard schiacciatori e Scanferla libero, con Catania sempre pronto in seconda linea per Recine. In panchina siede il secondo libero Emanuele Tellone, classe 2003, frutto del settore giovanile piacentino. L’approccio non è dei migliori, tanto che già sul 3-0 Bernardi chiama il primo time out perché vede che qualcosa non funziona. E’ un break che i biancorossi non riescono mai a recuperare; si avvicinano in qualche occasione ma poi vedono sempre gli avversari scappare. Succede a metà set: Piacenza risale fino al 15-17 ma poi commette un paio di errori e i padroni di casa volano subito 20-15. Dentro Stern per Lagumdzija ma Milano chiude senza patemi 25-20.

La seconda frazione inizia nello stesso modo di quella precedente, tanto che sul 5-2 per Milano, la panchina biancorossa chiama il primo time out. E una fase ricca di errori dalle due parti, poi ci pensa un ottimo Lagumdzija a pareggiare i conti a quota 10, quindi Russell mette la freccia. Da questo momento il set non ha un padrone, si prosegue spalla a spalla e nessuna delle due squadre riesce a guadagnare un doppio vantaggio. La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza annulla anche due palle set, poi alla terza occasione chiude con il solito Lagumdzija, che prima difende e poi trova il lungolinea vincente: 29-27.

La gara è in totale equilibrio e la terza frazione lo conferma, con Piacenza e Milano che si rendono protagonisti di sorpassi e controsorpassi continui. C’è qualche errore di troppo al servizio, ma gli attaccanti biancorossi dimostrano di essere in giornata: nel finale è Recine a diventare protagonista. Lo schiacciatore, fresco di convocazione in azzurro insieme a Scanferla, trova una gran palla per il 22-21 poi firma anche il 24-23 antipasto del muro che chiude la frazione e regala a Piacenza la certezza del primo posto nel girone, visto che Cisterna sta perdendo 2-1 con Verona e non può più raggiungere la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

Sarebbe una frazione ininfluente, ma i biancorossi giustamente se la giocano fino in fondo; iniziano rincorrendo Milano che si porta subito avanti 8-5 poi cambiano ritmo e pareggiano a 10 con Cester. A questo punto Caneschi, premiato come miglior giocatore dell’incontro, è decisivo con il servizio quindi il muro di Brizard regala il 16-12 alla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che non rallenta più e scrive la parola fine con Russell che mette a terra il 25-19.

Nel post-partita le parole di Edoardo Caneschi, centrale di Gas Sales Piacenza

“Questa vittoria è fondamentale, giocheremo in semifinale ed eventuale finale in casa, abbiamo una spinta in più grazie al nostro pubblico che nelle partite casalinghe è ancora più caldo. È stata una partita sofferta: spesso Milano era in vantaggio, ma siamo sempre riusciti a recuperare e strappare la vittoria con le unghie. Da Holt e Cester come centrali ho imparato moltissimo, sono riuscito ora a diventare titolare ma avere seguìto il loro esempio è stato fondamentale. Ora si guarda a sabato per la semifinale, più carichi che mai!”

ALLIANZ MILANO-GAS SALES PIACENZA 1-3

(25-20, 27-29, 23-25, 19-25)

ALLIANZ MILANO: Chinenyeze 12, Patry 17, Romanò 1, Mosca 9, Ishikawa 13, Djokic 2, Porro 1, Jaeschke 6, Pesaresi (L), Staforini, Daldello, Maiocchi. Ne: Piano. All. Piazza

GAS SALES PIACENZA: Lagumdzija 23, Russell 14, Recine 12, Stern 1, Brizard 5, Antonov, Cester 7, Caneschi 11, Scanferla (L), Catania, Tellone (L). Ne: Tondo, Rossard, Pujol. All. Bernardi

Arbitri: Rossi, Canessa (Manzoni)

Durata: 26’, 35’, 31’, 26’. Tot. 118’

Nazionale, due biancorossi nell’elenco dei convocati dell’Italia

Anche due biancorossi tra i convocati dal ct Ferdinando De Giorgi. Francesco Recine e Leonardo Scanferla sono nella lista dei 25 che il prossimo giugno disputeranno la Volleyball Nations League.

Le parole di Zlatanov

“Questa notizia ci riempie di soddisfazione. E’ un vanto per il nostro Club avere questi due atleti in squadra e siamo davvero molto contenti per loro, gli facciamo “un grosso in bocca al lupo”.

La manifestazione, che si aprirà l’8 giugno in Canada, raggiungerà il culmine il 24 luglio, quando Bologna ospiterà le finali all’Unipol Arena di Casalecchio.

La lista dei 25 azzurri divisi per ruolo

Alzatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Paolo Porro, Marco Falaschi

Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Lorenzo Cortesia, Fabio Ricci, Marco Vitelli, Roberto Russo, Leandro Mosca.

Libero: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla, Alessandro Piccinelli

Schiacciatori: Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Mattia Bottolo, Francesco Recine, Oreste Cavuto, Davide Gardini, Fabrizio Gironi

Opposti: Giulio Pinali, Yuri Romanò, Ivan Zaytsev, Tommaso Stefani