Superlega, playoff 5°posto – La Gas Sales Piacenza affronta l’ultima del girone contro Milano

Martedì 3 maggio alle 20.30 (in diretta su VolleyballWorld TV), i biancorossi affronteranno la Allianz Powervolley Milano nella partita valevole per la sesta e ultima giornata del girone del Playoff 5°posto. Consolidare la prima posizione nel girone e per questo è necessaria la vittoria anche al tie break della Gas Sales Piacenza all’Allianz Cloud di Milano.

Le posizioni in classifica sono ancora tutte da definire, saranno i risultati sui vari campi nella giornata di domani a stabilire la squadra che sfiderà Gas Sales Piacenza in Semifinale, sabato sera 7 maggio alle 20.30 al PalabancaSport.

I ragazzi di mister Lorenzo Bernardi vengono dal 3-2 conquistato contro Verona Volley e dovranno mantenere alta la concentrazione per proseguire il trend positivo di vittorie. Ad attenderli ci saranno i padroni di casa guidati da coach Roberto Piazza reduci dalla vittoria a Taranto per 3-0.

Le parole di Edoardo Caneschi, centrale della Gas Sales Piacenza

“Milano è un avversario molto ostico. È una squadra che in questa stagione ha mostrato tutto il suo valore chiudendo al 5° posto la Regular Season e qualificandosi per la Final4 di Coppa Italia. Sarà una battaglia perché ad entrambe le formazioni serve la vittoria, a noi per essere certi del 1° posto e a loro per guadagnarsi l’accesso alle Semifinali”.

I biglietti per la semifinale

Prosegue la mission di Gas Sales Piacenza nel segno del cinque anche per la Semifinale casalinga del 7 maggio alle 20.30: prezzo unico €.5,00 in tutti i settori, ingresso omaggio per gli U16, prelazione sul posto garantita per gli abbonati fino ad inizio della gara. Per ulteriori informazioni sui tempi, canali di vendita e modalità di acquisto www.gassalespiacenza.it

Al via, domani 3 maggio 2022, la prevendita per i biglietti della Semifinale del Play Off 5° posto che si giocherà al PalabancaSport il 7 maggio alle 20.30.

Biglietto a prezzo unico €.5,00 in tutti i settori, ingresso omaggio per gli U16, prelazione sul posto garantita per gli abbonati fino ad inizio della gara.

Di seguito le modalità di acquisto

presso gli sportelli Gas Sales Energia già abilitati alla vendita degli abbonamenti *

presso le agenzie/filiali della Banca di Piacenza già abilitati alla vendita degli abbonamenti*

on Line su Vivaticket scegliendo la partita interessata (pagamento tramite carta di credito)

presso la biglietteria del PalabancaSport dalle 19.00 il giorno della partita

Il biglietto omaggio per U16 potrà essere sottoscritto tramite prenotazione via email all’indirizzo biglietteria@youenergyvolley.it (indicare nome, cognome, numero di telefono e, in caso di abbonati 2021/22, specificare anche i dati del posto su cui si intende esercitare la prelazione) e ritirato presso le casse del PalabancaSport il giorno della partita.

*Sportelli Gas Sales Energia, eccetto Verolanuova (BS), Manerbio (BS) e Parma.

> Per maggiori informazioni: www.gassalesenergia.it/sportelli

*Agenzie/Filiali della Banca di Piacenza:

Sede Centrale • Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC)

Agenzia 1 • Via Genova, 37 – Piacenza (PC)

Agenzia 2 (Veggioletta)• Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC)

Agenzia 5 (Besurica) • Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC)*

Agenzia 7 (Galleana) • Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC)

Agenzia 8 (Barriera Torino) • Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC)*

Filiale di Castel San Giovanni

Filiale di Fiorenzuola Cappuccini

> Per maggiori informazioni: www.bancadipiacenza.it

*Agenzia aperta anche il sabato mattina

Dettagli

Come da disposizioni in materia Covid19, dal 1 maggio 2022 per poter accedere al PalabancaSport occorre essere muniti di mascherina FFp2 omologata; non è più richiesto alcun tipo di green pass. Vengono mantenuti i sistemi di tracciabilità e conservazione delle presenze del pubblico.

Per ulteriori informazioni Tel. 0523/1886341 email: biglietteria@youenergyvolley.it