Scoperto durante il taccheggio aggredisce il responsabile del supermercato, ma nel negozio c’è il questore in persona: 18enne denunciato

Il furto si trasforma in rapina, il tutto proprio davanti agli occhi del questore Filippo Guglielmino. Un taccheggio terminato nel modo più rovinoso possibile per un ragazzo entrato in azione mercoledì scorso al supermercato Conad di via XX Settembre. Il giovane, 18 anni, di origini straniere, ha tentato di sottrarre alcuni prodotti ma è stato notato dalla responsabile del punto vendita.

La donna ha richiamato l’attenzione del ragazzo e a quel punto è intervenuto anche un altro responsabile che ha tentato di fermare il ladruncolo.

Quest’ultimo, però, ha spintonato l’uomo trasformando il “semplice” taccheggio in una rapina, ben più grave. In quel momento era presente tra i clienti il questore in persona che è intervenuto per fermare il 18enne. Sul posto è giunta poi la polizia che ha denunciato il ragazzo.