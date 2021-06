Sitav Rugby Lyons si avvia a un’estate “accorciata”, con la partenza della stagione 2021/22 programmata per l’11 settembre con il primo turno di Coppa Italia. Per non perdere tempo, affiatamento e forma fisica lo staff tecnico di Gonzalo Garcia ha optato per mantenere una sessione di allenamenti sul campo anche nel mese di giugno, con l’obiettivo di essere pronti per l’inizio della fase di preparazione nel mese di agosto.

Preparazione per la prossima stagione che procede sia sul campo che negli uffici di Via Rigolli, dove sono arrivate le conferme importanti di molti giocatori chiave della squadra. La società si è infatti concentrata sulla continuità del progetto tecnico, certificata dall’ottima stagione appena conclusa con addirittura sei vittorie nel Peroni TOP10 e l’ottavo posto finale, record per la squadra bianconera nel massimo campionato italiano.

“L’ultima stagione per noi è stata estremamente positiva, in un’annata che è stata difficile per tutti vista la difficile situazione in cui tutti ci troviamo ancora. Il nostro progetto è ambizioso, vogliamo restare ai vertici del rugby italiano per tanto tempo e riteniamo di essere sulla strada giusta. Per questo il primo obiettivo della società è stato quello di confermare il gruppo della scorsa annata nella maggioranza dei suoi elementi, e siamo stati molto felici di aver trovato nei nostri atleti disponibilità e felicità nel rimanere a Piacenza.

Siamo sicuri che questi elementi, uniti ai giovani cresciuti nel nostro vivaio che costituiscono la spina dorsale della squadra, ci potranno dare grandi soddisfazioni in futuro. In particolare, è importantissimo per noi avere confermato in rosa il nostro Capitano Lorenzo Maria Bruno, che nonostante altre opportunità di carriera ha deciso di rimanere legato ai nostri colori per almeno un’altra stagione.”