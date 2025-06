Tagliaferri (FdI): “Sul caso dell’Ausl di Piacenza dalla Regione nessuna risposta”

“Sono sconcertato e indignato per la vacuità e irrilevanza delle risposte fornite oggi dall’Assessore Fabi in risposta ad uno specifico question time sui tantissimi gravi problemi che stanno interessando l’Ausl di Piacenza”.

Così il consigliere Giancarlo Tagliaferri dopo aver ascoltato le risposte fornite dal titolare regionale della Sanità Massimo Fabi.

“Se Fabi e la Giunta de Pascale non hanno saputo confezionare uno straccio di risposta operativa degna di questo nome a fronte dell’elenco di gravi problemi ricordarti, credo allora che non sia più l’imbarazzo a dominare i tavoli regionali, bensì qualcos’altro. Oltre a qualche sterile dichiarazione di rito, Fabi non ha di fatto saputo o voluto entrare nel merito dei gravissimi problemi riscontrati dalla Procura della Repubblica ed è finito per ripetermi come uno scolaretto ad un qualunque concorso pubblico, il sistema di vigilanza e controllo comune non tanto e non solo al comparto sanitario, bensì a qualunque ufficio della Pubblica Amministrazione. Se questo è il massimo che la virtuosissima Regione Emilia-Romagna riesce a mettere in campo di fronte ad eventi così gravi e ad ipotesi accusatorie così pesanti, allora mi dichiaro ancora più preoccupato per l’evidente incapacità non solo nel governare la sanità regionale, ma anche, molto più banalmente, nel mettere in pratica il tanto sbandierato ‘Patto per il Lavoro e per il Clima’ che pareva fosse la panacea per ogni male e per ogni problema”.

