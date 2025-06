Incontinenza, open day con colloqui gratuiti il 2 luglio all’ambulatorio perineale di Medicina riabilitativa

In occasione della 20esima Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza, promossa dalla Federazione italiana incontinenti e disfunzioni del pavimento pelvico (FINCOPP), l’Azienda Usl di Piacenza organizza un open daymercoledì 2 luglio 2025.

Per l’intera giornata, l’Ambulatorio perineale della Medicina riabilitativa, attivo nella sede di via Caffi 1 a Piacenza (Centro Incaqua, piano I) aprirà le proprie porte alla cittadinanza.

Saranno offerti colloqui clinici informativi e orientativi gratuiti, condotti da un fisiatra specializzato in riabilitazione perineale, con possibilità di avvio a percorsi riabilitativi multidisciplinari.

L’iniziativa è gratuita, ma l’accesso è possibile solo su prenotazione, telefonando al Cuptel 900.651.941.

“L’open day – spiega il direttore Gianfranco Lamberti – ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui disturbi disfunzionali del pavimento pelvico, promuovendo l’accesso a percorsi specialistici di diagnosi, cura e riabilitazione. Si tratta di condizioni che interessano ampie fasce della popolazione in diverse fasi della vita.

In età pediatrica si può riscontrare enuresi (perdita involontaria e ricorrente di urina, soprattutto durante il sonno), incontinenza diurna e disturbi congeniti retto-anali. Adulti e persone in fasce geriatriche possono andare incontro ad alterazioni del controllo vescicale e intestinale, stipsi e dolore pelvico cronici (come vulvodinia e vestibolodinia), ritenzione urinaria di origine neurologica o funzionale”.

L’adesione dell’Azienda Usl di Piacenza alla Giornata nazionale s’inserisce pienamente nelle strategie regionali e nazionali di promozione della salute, in linea con gli obiettivi delle reti per l’incontinenza, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2018.

