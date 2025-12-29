Giovani talenti del Conservatorio brillano nei concorsi nazionali, Piacenza applaude i suoi pianisti

La musica di Piacenza continua a farsi sentire, forte e chiara, ben oltre i confini della città. Gli allievi di pianoforte del Conservatorio “G. Nicolini” hanno conquistato nelle ultime settimane una serie di riconoscimenti prestigiosi in concorsi nazionali e internazionali, confermando ancora una volta l’eccellenza della scuola piacentina e dei suoi docenti.

A distinguersi è stata innanzitutto Ziqi Zhang, appena 9 anni, allieva della prof.ssa Maria Grazia Petrali, che ha ottenuto il 1° premio al concorso “Agnesi” di Arcore (Milano). Una vittoria che testimonia non solo un talento precoce, ma anche la solidità e l’impegno della piccola Ziqi.

Riconoscimento importante anche per Lorenzo Rayan Santaniello, allievo della docente Patrizia Bernelich, che ha conquistato il 3° premio al concorso internazionale “Musica in Langa” a Cuneo, distinguendosi per maturità interpretativa e raffinatezza sonora.

Sul fronte della musica da camera brilla il Duo formato da Alberto Cammi e Carlotta Cabrini, preparato dalla docente Paola Del Giudice, che ha raggiunto il 3° premio al concorso internazionale di Alessandria, confermando l’ottimo livello della scuola anche nella formazione cameristica.

Ottimi risultati anche per Riccardo Caserta, allievo del docente Marco Alpi, che si è aggiudicato il 2° premio al concorso internazionale di Spoleto, manifestando una crescita costante e una presenza scenica sempre più sicura.

Grande protagonista di questa stagione di successi è infine Andrea Serena, allievo della Del Giudice, che ha saputo mettersi in luce in tre diversi concorsi: dopo essersi imposto con il 1° premio al concorso internazionale di Alessandria, ha proseguito il suo percorso con un brillante 2° posto al concorso Agnesi di Arcore (Milano), per poi ottenere anche il 3° premio al concorso internazionale Schubert di Casale Monferrato. Un trittico di risultati che ne conferma l’eccezionale maturità artistica.

«Questi risultati sono motivo di orgoglio per tutto il Conservatorio – commenta il presidente dell’università musicale piacentina Massimo Trespidi -. Dimostrano la qualità del lavoro svolto quotidianamente dai nostri docenti e l’impegno costante dei ragazzi. Vedere i nostri allievi affermarsi in contesti così prestigiosi conferma che il Nicolini è una realtà viva, dinamica e capace di formare musicisti di livello nazionale e internazionale».

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy