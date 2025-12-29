Ritrovato dai Carabinieri di Monticelli il ragazzino scomparso dopo aver lasciato l’abitazione in bici

Il tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Monticelli d’Ongina evita il peggio. Si è concluso positivamente nel primo pomeriggio del 28 dicembre un allarme per la scomparsa di un ragazzo di 14 anni con disturbi dello spettro autistico, che aveva lasciato la propria abitazione a bordo di una bicicletta ad insaputa dei familiari senza farvi più ritorno.

Alle 14:45, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Piacenza riceveva una segnalazione dal padre e dal fratello del ragazzo, che si erano accorti dell’assenza del familiare, il quale, senza avvertire, aveva lasciato la casa in bicicletta. I due si erano nel frattempo immediatamente messi alla sua ricerca. Poco dopo, un cittadino contattava la Centrale per segnalare di aver notato un ragazzo di colore, apparso disorientato, mentre spingeva la propria bicicletta in Via Platona, con direzione verso Via Bernini nel quartiere Aldo Moro. Immediata la mobilitazione dei militari della Stazione Carabinieri di Monticelli d’Ongina, che, grazie alla descrizione fornita, hanno perlustrato la zona e in breve tempo il ragazzo veniva rintracciato dai carabinieri in buono stato di salute, avvisando e rassicurando la famiglia. Il giovane 14enne è stato poi affidato alla madre, che si è recata prontamente sul posto, dopo gli accertamenti del caso e la verifica delle sue condizioni generali.

Ritrovato dai Carabinieri ragazzino scomparso a Monticelli

Un intervento coordinato che ha evitato potenziali rischi e che testimonia l’attenzione costante dell’Arma verso la sicurezza delle persone più vulnerabili. L’azione rapida e l’efficace collaborazione con i cittadini e la famiglia del ragazzo, comunque, sono stati elementi chiave per il ritrovamento del giovane in tempi brevi.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy