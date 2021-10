Tamponi in farmacia, Federfarma: “Le prenotazioni strumento migliore per evitare attese”

“Chi desideri sottoporsi ai tamponi antigenici nasali rapidi o test sierologici trova nella possibilità di prenotare il servizio uno strumento pratico ed efficace. Funzionale tanto a ridurre eventuali attese che favorire la continuità degli abituali servizi di farmacia. Una soluzione – osserva il presidente di Federfarma Piacenza Roberto Laneri – che ci sentiamo di raccomandare”.

Questo week-end in particolare, il primo dopo l’introduzione del green pass obbligatorio sul posto di lavoro, ha registrato per le farmacie un aggravio nelle richieste di tamponi che, in alcuni casi, ha creato qualche coda e tempi d’attesa di poco superiori alla norma. Situazioni che, specialmente il fine settimana, possono essere facilmente evitate provvedendo a prenotare il servizio.

Da inizio pandemia le farmacie piacentine sono sempre state in prima linea, pronte e disponibili non solo a rassicurare, sostenere e informare i cittadini, ma anche e soprattutto attive nell’erogazione dei servizi di volta in volta utili a contribuire allo sforzo comune. Oggi la loro attività si traduce, accanto alle normali prestazioni, alla pratica vaccinale, ad assistere chi è impossibilitato a provvedere in autonomia all’acquisizione documentale, anche nel fornire un pronto servizio di test tampone che, a corredo, necessitano l’adempimento di dovute e specifiche procedure digitali di legge.

Pur nel desiderio di continuare a fornire ogni servizio (ivi inclusi quelli a carattere volontaristico, come i tamponi), assicurare la dispensazione dei farmaci a garanzia d’una continuità assistenziale è, ancor più proprio nei giorni festivi, la precipua e doverosa preoccupazione dei farmacisti. La richiesta di provvedere a prenotare servizi che, proprio come i tamponi, possono sovrapporsi alle normali attività, vuol dunque essere un modo semplice e funzionale per andare incontro alle esigenze di tutta la clientela.

“Prenotando per tempo – raccomanda Laneri – assicurerete minori tempi d’attesa a voi e migliori prestazioni di farmacia per tutti i cittadini”.