Tanti applausi a San Nazzaro ai campioni di Motonautica della F2, trionfa Rashed Al Qemzi. Nell’Osy-400 ottime prove dei piacentini

Una buona cornice di pubblico ha assistito a San Nazzaro (Monticelli d’Ongina) allo spettacolo della seconda prova del Campionato Mondiale di Motonautica 2023 F2 (foto Diego Crotti).

Rashed Al Qemzi ha conquistato la vittoria nella prestigiosa competizione, mentre nell’Osy- 400 sono saliti sul podio, rispettivamente al secondo e terzo posto Martina Barbarini e Davide Scarpa. I due giovani piloti piacentini della C&B Racing Academy si sono arresi solo all’esperienza di Francesco Troglio che si è aggiudicato la terza prova del Campionato Italiano 2023.

Sono stati due giorni fantastici – spiegano gli organizzatori dell’Associazione Motonautica San Nazzaro – grazie al bel tempo, alla partecipazione del pubblico e alla bravura dei piloti presenti capaci di regalare duelli emozionanti. Abbiamo ricevuto i complimenti per l’organizzazione dalle autorità presenti e dai delegati della Federazione Internazionale. Noi ringraziamo tutti i volontari che ogni anno ci danno una mano permettendoci di presentare questi eventi di grande livello che portano una grande risonanza al territorio piacentino.

Per quanto riguarda l’Osy-400 – concludono gli organizzatori – siamo molto contenti delle prestazioni di Martina e Davide. Sono riusciti a dare battaglia anche all’imprendibile Troglio che con la sua esperienza ha portato a casa il risultato. I due piacentini hanno messo in evidenza i miglioramenti che stanno facendo singolarmente e come squadra con la C&B Racing Academy. Stiamo cercando di trasmettere insegnamenti importanti tramite la nostra scuola, i risultati ci stanno dando ragione, quindi siamo fiduciosi per il futuro di questi ragazzi.