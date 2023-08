A San Nazzaro dall’1 al 3 settembre sfrecciano gli scafi della Formula 2 – AUDIO

Weekend piacentino all’insegna della motonautica: dall’1 al 3 settembre a San Nazzaro (Monticelli d’Ongina) saranno protagoniste le imbarcazioni della F2, con la seconda prova del Campionato Mondiale 2023, e Osy-400, con la terza sfida del Campionato Italiano 2023.

Tutti i dettagli degli attesi appuntamenti sono stati resi noti nella conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nella Sala Giunta del palazzo della Provincia di Piacenza: all’incontro di presentazione sono intervenuti la presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli, il capo della segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi (in collegamento video), il sindaco di Monticelli Gimmi Distante, il vice presidente Coni Emilia-Romagna Andrea Vaccaro, il delegato provinciale Coni di Piacenza Robert Gionelli, il presidente della Federazione Italiana Motonautica Vincenzo Iaconianni e il presidente della Associazione Motonautica San Nazzaro Ezio Cremona.

Concorde il giudizio sulla grande importanza dell’evento, sia per la notevole valenza sportiva sia per le rilevanti ricadute in termini di promozione del territorio, nel contesto della ricchezza di proposte della Sport Valley, e di indotto economico.



Presenti anche due dei piloti che saranno protagonisti sul Po, Mette Bjerknes e Rashed Al Qenzi: entrambi si sono detti entusiasti di San Nazzaro come campo di gara ma anche della bellezza del luogo, dell’accoglienza e degli aspetti logistici.

https://www.youtube.com/watch?v=_kf72fB40rQ