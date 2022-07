Tarasconi incontra la polizia locale: “Ci tenevo molto, è importante condividere gli obiettivi per lavorare in sintonia”

In piedi sulla rampa di scale che porta al primo piano del Comando e di fronte a lei gran parte del personale della Polizia Locale di Piacenza che affollava l’area dell’ingresso. Un incontro al quale la sindaca Katia Tarasconi teneva molto: “Come ho ripetuto spesso in campagna elettorale – spiega – ritengo che sia fondamentale prima di tutto conoscersi di persona, guardarsi in faccia e condividere gli obiettivi. E’ quello che sto facendo, un passo alla volta”. L’incontro si è svolto alle 13 nella sede della Polizia locale, in via Rogerio 3. Ad accogliere la sindaca c’erano il comandante Mirko Mussi e tutti i dipendenti che in quel momento non erano impegnati in servizi inderogabili.

Su iniziativa dello stesso comandante, accolta volentieri dalla prima cittadina, si è trattato di un momento informale che si è svolto, come accennato, nell’area d’ingresso del Comando. “Noi, tutti insieme, rappresentiamo l’Amministrazione comunale – ha detto la sindaca Tarasconi rivolta agli agenti e a tutto il personale – Siamo all’inizio di un percorso che durerà cinque anni e ci tengo fin da ora a dirvi personalmente che io ci sono e ci sarò per migliorare insieme tutto quello che può essere migliorato”. E ancora: “Ritengo fondamentale che l’ambiente di lavoro sia positivo, sereno e stimolante in modo che tutti possano dare il meglio e in modo che i cittadini percepiscano in modo corretto la funzione e l’attività del Corpo della Polizia Locale, la cui importanza è assolutamente primaria”.

“Siete in tanti – ha aggiunto la sindaca Tarasconi – e fate un lavoro complicato a diretto contatto con le persone e, spesso, con le loro problematiche. So che non è semplice far funzionare al meglio una “macchina” articolata come la Polizia locale ma, se lavoriamo in sintonia, parlandoci chiaramente e avendo tutti lo stesso obiettivo, ovvero svolgere al meglio i nostri compiti nell’interesse della comunità della quale siamo al servizio, le cose non potranno che andare bene”.

Dopo aver ringraziato il personale, che ha risposto con un caloroso applauso, la sindaca Tarasconi è stata accompagnata dal comandante Mussi in una visita ai locali del Comando, a partire dalla Sala operativa in cui le è stato illustrato a grandi linee il sistema di videocamere. Da lì i vari uffici, in ognuno dei quali la sindaca si è presentata stringendo la mano al personale.