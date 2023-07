Lavorare insieme contro la violenza sulle donne, nasce il Tavolo sulle politiche di genere. L’assessore regionale Lori: “Rafforzare le reti territoriali” – AUDIO

“Rafforzare le reti territoriali che contribuiscono al contrasto della violenza di genere”. Così l’assessore regionale alle Pari Opportunità, Barbara Lori, ha riassunto l’obiettivo del Tavolo sulle Politiche di Genere, presentato dalle assessore comunali Serena Groppelli e Nicoletta Corvi, insieme alle numerose realtà del territorio che compongono l’organismo.

“Siamo qui per metterci in ascolto dei soggetti che operano sul territorio. Tutti insieme possiamo fare la differenza solo se c’è una forte condivisione degli obiettivi e un’azione condivisa che abbiamo bisogno di portare avanti sul territorio giorno dopo giorno”, commenta Lori.

Ma in cosa consiste nella pratica la costituzione di questo tavolo?

“Nasce per organizzare le celebrazioni e gli eventi in relazione al tema della violenza di genere. Ora abbiamo aggiunto il tema delle pari opportunità e il tema dell’accompagnamento delle donne vittime di violenza verso una nuova vita, le accompagniamo affinché riescano a riprendere in mano la propria vita. A questo bisogna poi aggiungere la formazione delle nuove generazioni”, spiega l’assessore Corvi.

“Abbiamo prodotto un vademecum che sarà utile per tutti gli operatori del settore. Un vademecum che presenta le realtà che lavorano in questo settore. Sarà diviso per tematiche in modo che a seconda delle necessità sia facilmente intuibile a chi doversi rivolgere. Inizialmente sarà cartaceo, ma poi avrà anche una versione online, in modo da poterlo aggiornare e implementare. Altra iniziativa che sta per nascere è il vocabolario del rispetto, al quale stiamo lavorando proprio in questo momento: anche in questo caso al centro troviamo il tema del rispetto e della parità di genere”, spiega Groppelli.