Grandi eventi al Piacenza Summer Cult dal 10 al 15 luglio: Van De Sfroos, Drusilla, Concato e i Floyd Machine

Settimana di grandi eventi a Palazzo Farnese alla rassegna Piacenza Summer Cult. Si parte lunedì 10 luglio con lo spettacolo “Un uomo chiamato Bob Dylan” con Ezio Guaitamacchi, Davide Van De Sfroos, Andrea Mirò e Brunella Boschetti.

Drusilla

Mercoledì 12 luglio arriva invece alla rassegna Drusilla che presenta il suo spettacolo Eleganzissima. Un successo clamoroso e consolidato già da qualche stagione, ma mai uguale a sé stesso, lo spettacolo è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita sorprendente di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Un recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, fra racconti confidenziali e unici e ricordi eccezionali e dal valore universale.

Fabio Concato

Venerdì 14 luglio spazio alla grande musica italiana d’autore con Fabio Concato che porta in scena il suo ultimo spettacolo Musico Ambulante Tour. Sarà l’occasione per ascoltare non solo i grandi “successi”, ma anche tanti altri brani del suo ricco repertorio “Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, “051222525”,” Sexy tango”, “Gigi”, fino ai singoli dell’ultimo album uscito nel 2012 “Tutto qua”. Queste sono solo alcune delle canzoni del concerto, improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio ed il faceto e nel quale non mancheranno altre gradite sorprese, presentate con nuovi arrangiamenti e scelte secondo i temi più cari all’artista.

Il repertorio viene riproposto con grande energia e complicità, assieme agli stessi musicisti che hanno contribuito alla realizzazione dell’album stesso: Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria).

Floyd Machine

Sabato 15 luglio arriva a Piacenza il Tour 2023 dei Floyd Machine dedicato alla ricorrenza del 50^ anniversario dell’album più famoso della storia della musica contemporanea: The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. L’omaggio all’iconico album sarà proposto live per intero dalla band con effetti speciali scenici e stesure quanto più attinenti gli originali grazie alla strumentazione vintage, lo schermo circolare, la proiezione di filmati, luci, effetti pirotecnici. Uno spettacolo totale in linea con i memorabili show dello storico quartetto inglese.

La rassegna Piacenza Summer Cult, il sito ufficiale.