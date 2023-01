Le aziende cercano tecnici dell’automazione, Tutor organizza un corso

C’è tempo fino a metà febbraio per iscriversi al corso gratuito per tecnico dell’automazione industriale promosso dalla Tutor di Piacenza. Un nuovo percorso per l’ente di formazione che ha risposto prontamente alle urgenti esigenze del mondo produttivo locale. “Abbiamo deciso di organizzare questo nuovo corso perché le aziende del territorio richiedono tecnici specializzati – dichiara il direttore di Tutor Mirco Potami – Siamo sicuri che la percentuale di trovare lavoro subito dopo il diploma per i partecipanti sarà molto alta”. Il tecnico dell’automazione industriale è in grado di approntare il funzionamento ed intervenire nel programma di singole macchine, o impianti automatizzati, presidiando le attività di collaudo e delibera delle apparecchiature elettroniche di comando, controllo e regolazione dei processi.

Dodici i posti messi a disposizione dalla sede Tutor di via Leonardo da Vinci per prendere parte alle lezioni in aula e allo stage nelle aziende locali (per un totale cinquecento ore) e ottenere, dopo il superamento dell’esame finale, il certificato di qualifica professionale di “Tecnico dell’automazione industriale” – 6° livello EQF. Il corso è aperto a giovani e adulti, non occupati, residenti in Emilia Romagna, diplomati, laureati o con esperienza lavorativa in ambito tecnico. Ricco e articolato il programma di studi elaborato da Tutor, che comprende insegnamenti di ettrotecnica industriale, azionamenti, controllore a logica programmabile, elettronica inverter, controlli ad anello chiuso, PID (proporzionale, integrato, derivativo), PWM (modulazione di frequenza); tecnologia e progettazione di sistemi automatici: componentistica per elettronica industriale, azionamenti elettrici, pneumatica, elettropneumatica, PLC; meccanica: unità di misura internazionali, strumenti di misura; qualità e certificazione dei materiali e Lean production e altro ancora, incluso uno stage di 160 ore nelle imprese del territorio. “Grazie al nostro laboratorio innovativo il corsista impara a usare strumenti e macchinari che vengono utilizzati da molte aziende del territorio come ad esempio pannelli sinottici, simulatori per il monitoraggio di processi di stato d’avanzamento lavori collegati a PLC Siemens – Omron -Crouzet e anche pannelli di pneumatica collegati ai sistemi di automazione Siemens – spiega la responsabile di sede Benedetta Benzi -. Fondamentale per il corso è il partenariato con gli istituti tecnici del territorio e con le aziende del tessuto produttivo tra cui Nordmeccanica Group, Air Fluid System Srl, F.P.S. Srl, Labormark Srl, Elettron Srl, Over Machining Center Europe Srl, A2A Srl, ITACA di Corsini, FG Srl, SCM Group Spa-Celaschi, Groppalli Srl, Eurobearing Srl, Emerson Srl, Twin Pack Srl.

Per info e iscrizioni: telefonare allo 0523/456603, scrivere a marcello.delliantoni@tutorspa.it o andare sul sito www.tutorspa.it/corsi