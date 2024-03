Telethon il cuore dei piacentini è ancora grande raccolti 42,395 euro per la ricerca. A maggio tornano in città e provincia i cuori di biscotto.

Telethon il cuore dei piacentini ha portato 42,395 euro. E’ la somma che nel 2023 è stata raccolta per la ricerca delle malattie genetiche rare.

Telethon i piacentini riconoscono l’importanza

“Sono numeri che fotografano la realtà di una provincia che sa riconoscere il lavoro svolto da Telethon in un campo delicatissimo, quello dell’approfondimento della ricerca biomedica a contrasto delle patologie genetiche, riferisce il coordinatore provinciale Italo Bertuzzi.

Telethon la vicinanza dei piacentini alla persone in difficoltà

I piacentini, negli anni, hanno sempre testimoniato la loro vicinanza ai più bisognosi.

Un successo grazie a volontari e donatori

Un successo di cui devo ringraziare i donatori, le volontarie e i volontari, Aci, Avis, Anather Way, Alpini, Azione Cattolica, Bnl, Centro Migranti, Pubblcia Assistenza Croce Bianca, Concessionaria Bussandri, Conad, Caffè Senorita, Scuole, Edicole, Farmacie, Polisportiva Farnesiana, Rider Club, Supermercato Fratelli Amabile , Signa, Siae, Si.Na.Gi per la disponibilità e l’impegno. Poi un grazie particolare ai comuni di Borgonovo, Calendasco, Piacenza, Rivergaro, Travo, a SVEP Emilia, ai mezzi di informazione.

“Ci tengo a sottolineare anche il nuovo impegno che da metà dell’anno scorso Telethon ha assunto – ancora Italo Bertuzzi – ovvero quello di supplire a una grave carenza dell’industria farmaceutica che, dopo aver acquistato, qualche anno fa , il brevetto della prima terapia Telethon per le malattie genetiche ha deciso di restituirlo poiché economicamente non sostenibile. Telethon è così divenuta la prima fondazione a farsi carico del ciclo completo: dalla raccolta di fondi, alla ricerca, alla produzione di terapie. E dal 26 febbraio scorso, dopo quella per l’Ada- Scid , si è presa in carico anche la seconda terapia ossia quella per la leucodistrofia metacromatica. Impegni importanti che senza il sostegno di tante persone non sarebbero possibili e a tal proposito mi piace ricordare il nostro motto “Essere generosi è una vostra scelta, essere trasparenti è un nostro dovere”, che ogni anno onoriamo con la presentazione dei nostri risultati.

Anticipo , inoltre, che il 4 e 5 maggio Telethon tornerà in Piazza Cavalli (fronte Max Mara), alla Galleria del Sole (Centro commerciale Farnesiana) con i tradizionali cuori di biscotto a favore della ricerca.