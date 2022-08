Tempesta sulla Fiera di Sant’Antonino, da Unione Commercianti mille euro per ogni ambulante danneggiato

Unione Commercianti Piacenza, con il patrocinio ed il sostegno finanziario della Fondazione Giuseppe Orlando ETS, ha destinato dei fondi per indennizzare parzialmente tutte le attività danneggiate dalla tempesta che si è abbattuta sulla città proprio durante la Fiera del Santo Patrono, tenutasi il 4 luglio 2022: l’indennizzo è fissato in 1.000 euro per operatore.

LE MODALITA’

Le modalità previste per poter richiedere l’indennizzo sono indicate nel Bando pubblicato sul sito di Unione Commercianti Piacenza – Confcommercio Imprese per l’Italia, al link: https://www.unionecommerciantipc.it/.

Le domande di indennizzo, unitamente alla documentazione richiesta, dovranno essere inviate ad Unione Commercianti Piacenza – Confcommercio Imprese per l’Italia, tramite e-mail a: commerciale@unionecommerciantipc.it o a mezzo Pec a: unionecommerciantipc@pec.cafpiacenza.it.

E’ prevista anche l’opzione del deposito diretto della domanda a mani presso gli uffici di Unione Commercianti Piacenza, Confcommercio Imprese per l’Italia, in Strada Bobbiese n. 2, 29122 Piacenza.

Le domande potranno essere presentate dal 23 agosto 2022 ed entro e non oltre il 15 settembre 2022.

Si specifica che condizione imprescindibile per avere diritto a chiedere l’indennizzo è – oltre al deposito di acconcia autocertificazione e documentazione, attestante il danno subito, a banchi, merce e attrezzature – il requisito di essere iscritto ad Unione Commercianti Piacenza – Confcommercio Imprese per l’Italia o ad un’altra Confcommercio territoriale presente sull’intero territorio nazionale, qualora la sede dell’attività sia ubicata fuori della Provincia di Piacenza.

Gli uffici di Unione Commercianti Piacenza, Confcommercio Imprese per l’Italia, sono a disposizione per informazioni o per la compilazione delle domande, telefonando al numero 0523- 461849/461834 oppure al 0523-461811 (centralino).