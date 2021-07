Il nubifragio di ieri ha impegnato notevolmente i vigili del fuoco, intervenuti in varie zone della città per alberi e rami caduti, oltre che per allagamenti. Non si registrano fortunatamente feriti. Un grosso ramo è caduto lungo il marciapiede proprio accanto ai tavolini di un bar in via Veneto, mentre un altro grosso albero è ceduto urtando un condominio a Pittolo.