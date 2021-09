Temporali sul territorio piacentino, massi cadono sulla Provinciale Val d’Aveto: tratto chiuso al traffico – FOTO

Temporali anche violenti sul territorio piacentino. E non mancano i disagi, in particolare sotto il profilo della viabilità. Lungo la Provinciale 586r Val d’Aveto massi si sono staccati dalla parete rocciosa invadendo la carreggiata. Fortunatamente i detriti non hanno colpito vetture in transito.

La Provincia sta monitorando la situazione, di seguito un aggiornamento.

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza, impegnato nel monitoraggio delle strade provinciali a seguito delle intense precipitazioni di queste ore, segnala l’interruzione al transito di un tratto della strada provinciale n. 586r di Val d’Aveto, al km 17 tra il bivio per località Cattaragna e il bivio per località Castagnola, a causa di una caduta massi avvenuta nel primo pomeriggio.

Data la situazione di dissesto ancora in atto e le condizioni meteorologiche non è stato possibile l’immediato ripristino della circolazione e si assicura che, già a partire da domani mattina, in accordo con il Sindaco di Ferriere, verranno messe in atto tutte le misure per la riapertura del tratto di strada.

Non si segnalano altre situazioni di criticità lungo la viabilità provinciale.