Tennis – I giovani talenti danno spettacolo alla Vittorino da Feltre

Inizia nel segno dei giovani la nuova stagione tennistica della Vittorino da Feltre. Lo scorso fine settimana si è infatti svolto il 1° Rodeo Weekend che ha visto la partecipazione di quarantadue giovani racchette, suddivise nelle categorie Under 10 e 12 sia maschile che femminile e Under 14 solo maschile.

Nella categoria Under 10 femminile il torneo – diretto dal Giudice arbitro Stefano Frà e dal Direttore di gara Marcello Griffini – la vittoria è andata a Dalila Tagliaferri della Nino Bixio che in finale ha superato la modenese Giorgia Stefani, portacolori del TC La Meridiana, con un doppio 4-1. Nell’Under 10 maschile, invece, si è imposto Leonardo Tagliaferri del TC Loschi che in finale ha superato Riccardo Festoni, atleta della Vittorino da Feltre, con il punteggio di 4-2, 4-0.

Tabellone Under 12

Nel tabellone Under 12 femminile successo di Federica Foschi (Virtus Bologna) per 2-4, 4-0, 7-4 sulla pari età Chloe Arcari (Pro Parma), mentre in campo maschile si è imposto Giacomo Arini, portacolori della Canottieri Flora di Cremona, contro Daniele Parra del TC Castellazzo Parma (4-2, 5-3 i parziali).

Under 14

Nell’Under 14 maschile, infine, la vittoria è andata al milanese Matteo Boero del Tennis Sport Master, che in finale si è imposto con un doppio 5-3 al piacentino Roberto Maestri della Tennuoto di San Nicolò.

Le premiazioni, a conclusione del torneo, sono state effettuate dal Consigliere della Vittorino da Feltre delegato al tennis, Cristiano Pernigotti, e dal maestro Lorenzo Garberi, organizzatore della manifestazione insieme agli altri componenti dello staff tecnico biancorosso.