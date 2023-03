Volley, Superlega – La Gas Sales Piacenza torna a Modena per pareggiare la serie

Gara 2 dei Play Off Scudetto edizione numero 41: domani sera con inizio alle 20.30 (diretta su volleyballworld.tv) Gas Sales Piacenza torna in campo al PalabancaSport per il secondo atto della post-season. Dall’altra parte della rete Valsa Group Modena che nella serie al meglio delle cinque partite è avanti per 1-0 grazie alla vittoria ottenuta a Modena domenica scorsa al tie break.

Gara fondamentale per Gas Sales Piacenza nel cammino di questi Quarti di Finale dei Play Off Scudetto. Una vittoria per pareggiare i conti ed assicurarsi quanto meno Gara 4 da giocare al PalabancaSport, un nuovo passo falso metterebbe letteralmente la squadra biancorosso con le spalle al muro essendo poi costretta a vincere le restanti tre partite per continuare il suo percorso verso il tricolore e non piombare nei Play Off 5° Posto.

Domenica scorsa a Modena i biancorossi hanno pagato dazio per non aver sfruttato al meglio alcune occasioni in contrattacco soprattutto nel terzo set, poi perso, ma anche nel tie break quando si sono trovati avanti anche 5-1.

Gara 2, si riparte da zero, sarà una nuova partita, sarà l’incontro numero 13 tra le due squadre tra Regular Season, Coppa Italia e Play Off 5° Posto, Modena ha vinto 9 delle 12 precedenti sfide, comprese le due della Regular Season della stagione in corso. Le due squadre, prima di domenica scorsa, non si erano mai affrontate nei Play Off Scudetto. Gas Sales Piacenza è al suo terzo Play Off Scudetto, Modena al suo trentottesimo.

Massimo Botti (allenatore Gas Sales Piacenza)