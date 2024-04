Tennis – Vittorino da Feltre straripante: 6-0 contro i reggiani del Cere

Prosegue a pieno ritmo la marcia della Vittorino da Feltre nel campionato di Serie C di tennis maschile. Archiviato il soddisfacente pareggio conquistato nella gara d’esordio contro la favorita del girone Sporting Club Parma (3-3 il risultato finale), la squadra biancorossa guidata dal capitano Marcello Griffini e dal vicecapitano Cristiano Pernigotti si è infatti imposta, sui campi di casa, al Cere Reggio Emilia con un eloquente 6-0.

Una vittoria mai messa in discussione, che non solo ha palesato il maggior tasso tecnico della Vittorino ma che ha anche messo in evidenza la crescita continua dei giocatori biancorossi, sia di quelli più esperti, sia di quelli provenienti dal vivaio.

Il racconto del match

Vittorino da Feltre subito in vantaggio dopo la prima partita di singolo, vinta agevolmente in due set da Alejo Prado (2.5) contro Fornaciari con un doppio 6-1. Vantaggio ulteriormente arricchito da Alvaro Gil Bueno (2.5) nel secondo singolare durato solo pochi minuti; il portacolori del Cere, Ferretti, è stato infatti costretto al ritiro per infortunio al gomito dopo aver perso il primo game. Decisamente più equilibrata e combattuta la terza partita di singolo che ha opposto Mirko Frà (3.1) a Tosi: il giovane tennista biancorosso, dopo essersi imposto con merito 6-3 nel primo set, ha subìto il ritorno dell’avversario che ha riportato il match in parità aggiudicandosi il secondo parziale con lo stesso punteggio. Sul parziale di 1-1, Frà ha ripreso a giocare con la stessa continuità del primo set tanto da chiudere il conto 6-3 per il definitivo 2-1.

Il punto della vittoria è arrivato grazie al giocatore-presidente Gianluigi Tedesco (3.2), che si è imposto in due set a Marmiroli chiudendo il conto sul 6-2 6-3, senza mai lasciare, grazie a una buona continuità di gioco e a colpi precisi, possibilità di rimonta all’avversario. Praticamente senza storia, invece, le due partite di doppio: la prima vinta 6-1, 6-0 da Alejo Prado e Michele Pontoglio (3.2) contro Bonilauri e Marmiroli, e la seconda conquistata con identico punteggio (6-1, 6-0) da Bueno e Frà a cospetto di Fornaciari e Tosi.

Domenica prossima la Vittorino sarà di scena in trasferta a Reggio Emilia contro il CT Tricolore.