Tennistavolo – Altro filotto di vittorie per la Teco Cortemaggiore

Momento più che mai positivo per il Tennistavolo Cortemaggiore e un altro fine settimana che ha fatto registrare solo vittorie nei vari campionati di tennistavolo. In B2 vittoria a Montichiari per la squadra targata Teco Cattina, ora al secondo posto in piena zona promozione; in C1 altro successo a Parma, primato in classifica e promozione ad un passo. La musica non cambia anche nelle serie regionali: in C2 netta vittoria a Bologna contro il Nettuno e secondo posto in classifica, successi in D1 contro il Battistini S. Polo di Torrile (terzo posto consolidato), in D2 sulla Metal parma (squadra al primo posto) e in D3 contro il Premix (primato consolidato).