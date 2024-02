Ferito da una coltellata in via Veneto, indagini in corso

Ferito da un’arma da taglio. I fatti, su cui ancora si cerca di fare luce, sono accaduti ieri sera nei pressi della rotatoria tra via Veneto e via Bianchi, a Piacenza. Alcuni passanti hanno notato il giovane, si scoprirà poi essere un tunisino di 25 anni, ferito e barcollante lungo la strada e hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto è intervenuto il 118 che dopo aver prestato le prime cure del caso ha trasportato lo straniero all’ospedale di Piacenza. Ha riportato un taglio al fianco, non sarebbe in pericolo di vita.

Il 25enne pare non sia stato in grado di ricostruire con precisione quanto accaduto, anche per limiti linguistici, mentre sul posto, al momento dell’arrivo della polizia, non erano presenti testimoni della presunta aggressione.

Le indagini sono in corso.