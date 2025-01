Con la pausa nei campionati tennistavolo a squadre c’è più spazio per l’attività individuale: la scuola di Tennistavolo Cortemaggiore in evidenza al torneo nazionale Fitet a Roma nella classe 11 femminile, con il secondo posto di Alexia Veronesi. Ottima prova anche nel torneo giovanile nazionale disputato a Terni: nella categoria femminile under 13: Anastasia Ashyrova, partita come testa di serie numero 21, ha giocato un ottimo torneo arrivando ai piedi del podio con il quinto posto.

