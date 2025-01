Rugby – Piacenza vince e convince contro l’Amatori Milano 36-23

Il Beltrametti apre le porte al girone di ritorno del campionato di serie A di Rugby accogliendo un numeroso pubblico, proveniente anche da Milano, in una splendida giornata. Il girone di andata ha visto la neopromossa Piacenza Rugby comportarsi in modo eccellente nei confronti di qualunque avversaria, potendo anche recriminare per un certo numero di punti lasciati per strada soltanto per una maturità non ancora completamente raggiunta.

La cronaca

La formazione di coach Forte parte del miglior modo possibile varcando la linea di meta avversaria con una splendida azione dei trequarti biancorossi conclusa da una galoppata di Bertorello trasformata da Biffi. Il 7-0 conquistato sembra addormentare i giocatori di casa che incorrono in una serie di atteggiamenti poco disciplinati che costano 3 calci piazzati a favore dei lombardi che portano il resultato sul 7-9.

Gli avanti piacentini faticano più del solito ad imporsi subendo la malizia degli avversari che fanno costantemente ruotare la mischia ad ogni introduzione, non venendo adeguatemene sanzionati dall’arbitro che appare in più di una occasione piuttosto confuso sulle decisioni da prendere.

Nella seconda metà del primo tempo finalmente la squadra biancorossa riesce ad imporre la propria fisicità andando a marcare due mete grazie al pacchetto degli avanti gradualmente sempre più dominante. Ad inizio ripresa il Piacenza sigla la quarta meta che garantisce il meritato punto di bonus ed i cambi effettuati portano beneficio e spessore alla squadra di casa, mentre gli avversari dalle loro sostituzioni non ottengono la resa sperata.

Da segnalare la prima meta di Tommaso Roda nella massima serie. Il resto è un gioco senza più sussulti che i casalinghi gestiscono, pur un po’ disordinatamente, in modo efficace portando a casa 5 punti di buon auspicio per un girone di ritorno ricco di soddisfazioni.

Questi ragazzi hanno dimostrato un grande cuore e un senso di appartenenza davvero importante. La guida di Claudio Forte (oggi in alcuni momenti molto accesa) sta facendo crescere da ogni punto di vista la squadra e la speranza è che questo connubio possa durare a lungo portando grandissime soddisfazioni per entrambi.

PIACENZA RUGBY- AMATORI UNION MI 36-23

PIACENZA: Cisint, Roda T., Misseroni, Beghi, Bertorello, Biffi, Bacciocchi (8’st Negrello), Cornelli, Marazzi, Macala, Bonatti (25’st Dene), Lekic (30’st Roda L.), Codazzi (8’st Greco), Bertelli (8’st Alberti M.), Dapaah (25’st Baccalini). All: Forte

Marcatori: 3’ mt Bertorello tr Biffi (7-0); 15’cp Riva (7-3); 21’ cp Riva (7-6); 24’cp Riva (7-9); 31’ mt Fontana tr Biffi (14-9); 36’ mt Marazzi tr Biffi (21-9); secondo tempo: 15’ mt Marroccoli tr Riva (21-16); 24’ mt Misseroni tr Biffi (28-16); 28’ mt Roda T. (33-16); 31’ mt Pirotta tr Riva (33-23); 34’ cp Biffi (36-23)