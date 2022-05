Tennistavolo – Cortemaggiore sorride in serie D-3 e C-2: promozione diretta e accesso ai playoff

Tanti sorrisi dalla fase conclusiva della regular season in casa Teco Foodlab: il team di tennistavolo di Cortemaggiore – che in stagione ha schierato ben cinque squadre – conquista la promozione dalla serie D-3 alla serie D-2 e guadagna i playoff promozione in C-2.

Serie D3

In serie D-3, Cortemaggiore conquista la promozione diretta in D-2 grazie al netto successo esterno su Carpi, superato per 5-1.

I tabellini

ALESSINA AUGUSTO – RONCO RICCARDO 3-0

BORSARI GUIDO – GRANDI LUCIANO 0-3

ARTIOLI FEDREICO – CURTI G.LUCA 1-3

ALESSINA – GRANDI LUCIANO 0-3

BORSARI – MONTEVERDI DYLAN 0-3

ARTIOLI FEDERICO – RONCO RICCARDO 1-3

Classifica finale

1 TECO FOODLAB PUNTI 28 (PROMOSSO IN SERIE D-2)

2 CARPI 24

3 ARSENAL CADELBOSCO 20

4 AGENZIA MONTANI PARMA 16

5 AUDAX RE 8

6 VIRTUS CASALGRANDE RE 8

7 REGGIO EMILIA 4

8 VITTORINO DA FELTRE 0

Serie C2

L’accesso ai playoff in serie C-2 – che può valere la promozione nella serie nazionale C-1 – per il Cortemaggiore arriva grazie al successo per 5-1 nel derby giocato in casa della Vittorino da Feltre. Cortemaggiore sfiderà quindi Tennistavolo Imola il prossimo 5 giugno, in uno spareggio secco sul campo neutro del Cadelbosco.

Tabellini

AIMI DAVIDE – CALARCO PIETRO 0-3

CARNEVALE SILVIO – MINARDI DAVIDE 1-3

MILZA PAOLO – BARONI DYLAN 0-3

CARNEVALE SILVIO – CALARCO PIETRO 2-3

AIMI DAVIDE – BARONI DYLAN 3-1

MILZA PAOLO – MINARDI DAVIDE 0-3