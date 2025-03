Tennistavolo – Cortemaggiore vola in B1: vittoria a Montichiari e promozione con due giornate di anticipo

Tennistavolo Cortemaggiore ha conquistato la promozione anticipata in Serie B1 nazionale grazie alla vittoria per 5-2 in trasferta contro il Klaus Walsch Montichiari. Un successo atteso e sofferto, che ha permesso alla squadra piacentina di festeggiare con due giornate di anticipo il salto di categoria. Nonostante il punteggio finale, l’incontro non è stato semplice. I piacentini non hanno espresso il loro miglior gioco e hanno dovuto affrontare un avversario combattivo, in particolare Maccabiani, che ha superato prima Calarco e poi Sazonov. Quest’ultimo ha rischiato molto anche contro Rad, ma alla fine la squadra di Cortemaggiore ha portato a casa la vittoria decisiva.

La promozione premia un percorso avviato anni fa dalla società piacentina, che ha puntato sulla valorizzazione dei giovani. Emblematica è la crescita del 18enne Pietro Calarco, che ha iniziato con i progetti scolastici a 9 anni ed è passato attraverso tutte le categorie, dalla D3 fino alla B2. A livello individuale, ha scalato le classifiche nazionali fino a diventare un seconda categoria. Determinante nel cammino della squadra è stata anche l’esperienza di Massimo Cattoni, che ha affiancato i più giovani, mentre un plauso va al lavoro di palestra, dove, oltre a Alex Sazonov, sono state figure importanti Simone Dernini e Leonardo Milza.