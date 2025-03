Atletica – Piacenza brilla ai Campionati Regionali e al Trofeo Invernale di Marcia

L’Atletica Piacenza ha nuovamente dato prova dell’ottimo lavoro dei propri ragazzi ed allenatori ai Campionati Regionali Ragazzi e al Trofeo di Marcia, entrambi tenutisi a Parma.

Campionati Regionali Categoria Ragazzi a Parma, 8 e 9 Marzo 2025

L’Atletica Piacenza ha partecipato ai Campionati Regionali con una nutrita rappresentanza di giovani talenti, che hanno gareggiato in tutto 50 volte. Tra i risultati più significativi, spicca la performance di Milo Perotti, che ha raggiunto la finale B sui 60hs Ragazzi con un tempo di 9″73, stabilendo il suo record personale. Nella stessa finale, Perotti ha migliorato ulteriormente il suo tempo, correndo in 9″54 e conquistando il secondo posto, superando alcuni atleti della finale A. Ma le sorprese non finiscono qui: Perotti ha anche ottenuto un quarto posto nel salto in lungo con un personale di 4,55 metri.

Un altro atleta degno di nota è Lorenzo Cremona, che ha conquistato il quarto posto nei 2000 metri con un tempo di 13’54″06, dimostrando grande determinazione e resistenza.

Trofeo Invernale di Marcia, Parma 2 Marzo 2025

Sotto la guida del coach Edoardo Rossi, l’Atletica Piacenzaha partecipato al Trofeo Invernale di Marcia con quattro atlete. La vera rivelazione della giornata è stata Alice Assirati, che ha conquistato il bronzo sui 5km Allieve con un tempo di 35’30″11. La sua prestazione ha sorpreso tutti, mettendo in luce il suo grande potenziale e la sua dedizione per questa disciplina molto difficile.

Questi risultati confermano l’impegno e la passione dell’Atletica Piacenza nel formare giovani atleti di talento, pronti a competere ai massimi livelli. La società continua a guardare al futuro con ottimismo, preparandosi per le prossime sfide con rinnovato entusiasmo.