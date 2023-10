Tennistavolo – Il Trofeo Cattina va a Giacomo Mascagni, oltre 300 pongisti in gara a Cortemaggiore

Giacomo Mascagni (Pieve Emanuele) si aggiudica il Trofeo Cattina. Oltre 300 pongisti provenienti da nove regioni hanno animato la due giorni di gare a Cortemaggiore. Una partecipazione variegata di giocatori di diverse categorie. Fra gli over 50, parecchi pongisti presenti a Cortemaggiore – “il tempio del tennistavolo nazionale” – parteciperanno quest’anno a campionati di Serie A2 e B1 maschile.

Tutti giovani i vincitori delle altre categorie, in cui festeggia la “scuola” di Cortemaggiore che si aggiudica il primo posto negli over 200 maschili con il sedicenne Pietro Calarco, il terzo negli over 2000 con Mohamed El Azri e negli over 5000 con Federico Vacca, uscito dal progetto “Tennistavolo per tutti”. I pongisti magiostrini hanno brillato sotto gli occhi attenti dei tecnici Simone Dernini e Aleksandr Sazonov.