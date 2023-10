Ottobrata, Paolo Corazzon di 3B Meteo: “Caldo anomalo anche a Piacenza con picchi fino a 30 gradi” – AUDIO

Ottobrata, Paolo Corazzon di 3B Meteo: “Caldo anomalo anche a Piacenza con picchi fino a 30 gradi“. Il noto volto televisivo è intervenuto a Radio Sound commentando la particolarità di questo inizio del mese dominato dall’anticiclone africano.

“E’ una delle tante anomalie dell’ultimo periodo con questo anticiclone che presente ancora sull’Italia. Questa situazione potrebbe far arrivare le temperature massime anche nel piacentino attorno ai 30 gradi. Sono temperature troppo al di sopra della media. Fortunatamente le minime sono piuttosto basse e la notte l’aria si rinfresca”.

Quanti gradi siamo sopra la media?

“6/7 gradi. E’ tantissimo per essere una media, perché per un giorno ci può stare il caldo fuori stagione, ma quando sono diverse giornate il discorso cambia diventando un’anomalia davvero importante”.

Si vede una fine?

“Ancora no, l’assenza di precipitazioni sarà prolungata. Non si intravede una fine a questa situazione, quindi ancora per 10/15 giorni le perturbazioni non passeranno. Forse perderanno qualche grado le massime, ma poca cosa”.

Ottobrata, Paolo Corazzon: “Caldo anomalo anche a Piacenza”

3B Meteo.