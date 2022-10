Tennistavolo – Oro regionale per il 14enne Anass El Aazri (Teco Cortemaggiore)

La Teco Cortemaggiore va a gonfie vele. Al torneo regionale assoluto individuale disputato a San Felice sul Panaro (Modena), manifestazione valida per le qualificazioni ai prossimi campionati italiani assoluti, il club magiostrino festeggia il primo posto con il quattordicenne Anass El Aazri. Seguito dal tecnico italo-argentino Nicolas Heis, El Aazri gioca un torneo perfetto, con grande tecnica e soprattutto tanto ordine tattico. Tutte vittorie convincenti, al massimo Anass ha concesso solamente un set agli avversari. Questo il ruolino impeccabile del giovane rappresentante targato Teco: Daniele Scotti (Audax Poviglio), Giovanni Simon (Zinella Bologna), Massimo Venturini (Sermide), Filippo Carpi (Maior Bologna), Imerio Vitali (Forli), Mattia Scriffi (Ferrara) , In semifinale Pasquale Lupoli (Cadelbosco), in finale Luca Bandini (Villa d’oro Modena).

Classifica

1° Anass El Aazri (Teco Cortemaggiore), 2° Luca Bandini (Villa d’oro Modena), 3° Pasquale Lupoli (Cadelbosco), 4° Antonio Barbolini (Virtus Casalgrande).

La Teco porta a casa anche un argento e un bronzo per Dylan Baroni e Lorenzo Armani – entrambi 17enni – nei “quarta categoria”.

Classifica

1° Davide Pacchiosi (Battistini Parma), 2° Dylan Baroni (Teco Cortemaggiore), 3° Lorenzo Armani (Teco Cortemaggiore), 4° Nicola Caleffi (San Polo di Torrile).