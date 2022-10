Volley, Serie B – La Canottieri Ongina serve il bis: 3-0 sul campo del Sant’Anna Tomcar

Un bis d’autore, senza esitazioni e con alta qualità. In serie B maschile, la Canottieri Ongina coglie la seconda vittoria consecutiva per 3-0 espugnando ieri (domenica) il campo di San Mauro Torinese grazie alla rotonda affermazione ai danni dei padroni di casa del Sant’Anna Tomcar. Per i gialloneri di Gabriele Bruni, la vittoria in Piemonte arriva dopo il successo casalingo contro la Fas Albisola ed è figlia di una bella prestazione corale.

Sugli scudi, un attacco scintillante, con il 65% di positività complessiva, dato andato in crescendo costante nell’arco dei tre set e culminato con il 73% della terza frazione. I due centrali Beppe De Biasi e Ousse (in campo al posto di Marcoionni) hanno chiuso con l’80 per cento, mentre il trio laterale Miranda (top scorer con 18 punti)-Chadtchyn-Miglietta ha superato abbondantemente lo score di un pallone su due messo a terra. Il tutto supportato da una ricezione senza macchie sottoforma di errori diretti e con il contributo della fase break (5 ace a fronte di 16 errori al servizio e 5 muri).

SANT’ANNA TOMCAR-CANOTTIERI ONGINA 0-3

(16-25, 19-25, 20-25)

SANT’ANNA TOMCAR: Genovesio 5, Costa 4, Salvatico 3, Mellano 6, Sangermano 10, Stupenengo 3, Tanga (L), Garrone, Lanza (L), Fumagalli 5., Galantino. N.e.: Serrano, Bruschi, Bonadè. All.: Usai

CANOTTIERI ONGINA: Chadtchyn 11, Ousse 6, Miranda 18, Miglietta 7, Ramberti, Rosati (L), Boschi 1, Marcoionni. N.e.: Sala (L), De Biasi M., Paratici, Zorzella, Frascio. All.: Bruni

ARBITRI: Foppoli e Grasso

CLASSIFICA

Negrini Cte 9, Alto Canavese 8, Colombo Volley Genova 7, Canottieri Ongina, Pvl Cerealterra Ciriè, Mercatò Alba 6, Novi Pallavolo, Fenera Chieri 76, Parella Torino 4, Npsg La Spezia, Zephyr Mulattieri, Sant’Anna Tomcar 3, Cus Genova, Fas Albisola Pallavolo 0.