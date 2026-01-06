Tenta di rubare bottiglie di alcolici al supermercato, marocchino 38enne rimpatriato

Nella sera del 4 gennaio 2026, una volante, in servizio di controllo del territorio, è intervenuta all’Esselunga perché un soggetto aveva tentato di asportare della merce senza pagarla.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno ricostruito l’accaduto constatando che il soggetto mentre stava oltrepassando le casse era stato intercettato dall’addetto alla vigilanza: l’operatore lo aveva sorpreso intento ad occultare alcune bottiglie di alcolici all’interno della sua giacca.

Il cittadino straniero, senza esitazione, ha riconsegnato le bottiglie di alcolici che aveva poco prima tentato di asportare.

Il soggetto, sprovvisto di documento identificativo, è stato accompagnato in Questura per le formalità di rito ed identificato come cittadino marocchino di anni 38, rilevati anche a suo carico precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio, in materia di sostanze stupefacenti ed in materia di immigrazione, veniva denunciato per l’inottemperanza sia all’ultimo Ordine del Questore di Piacenza di lasciare il territorio dello Stato e sia al foglio di via obbligatorio della durata di 3 anni notificato in data 27.01.2025 emesso sempre dal Questore di Piacenza.

Messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione veniva espulso ed accompagnato presso il centro di permanente e rimpatri di Torino per il successivo trasferimento nel Paese di origine che avverrà nei prossimi giorni.

