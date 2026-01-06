Eccellenza, la neve ferma Corticella – Fiorenzuola

È stata rinviata a data da destinarsi la gara di Eccellenza, valevole per la 18a gara di campionato. Il Fiorenzuola avrebbe dovuto giocare sul campo del Corticella alle 14 e 30 di martedì 6 gennaio, ma ciò non è stato possibile a causa dell’abbondante nevicata sul bolognese delle scorse ore che ha reso il terreno di gioco impraticabile.

Domenica 11 gennaio, alle 14:3p i rossoneri di Araldi torneranno al Comunale per il derby d’alta classifica con l’Agazzanese, diretta su RADIO SOUND

Il comunicato del club

Si comunica che la partita Corticella vs U.S. Fiorenzuola, in programma quest’oggi alle ore 14.30, è stata rinviata a data da destinarsi a causa della neve caduta sul bolognese, che ha reso impraticabile il terreno di gioco e non ha consentito lo svolgimento dell’incontro in condizioni di sicurezza.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy