Eccellenza, la neve ferma Corticella – Fiorenzuola

È stata rinviata a data da destinarsi la gara di Eccellenza, valevole per la 18a gara di campionato. Il Fiorenzuola avrebbe dovuto giocare sul campo del Corticella alle 14 e 30 di martedì 6 gennaio, ma ciò non è stato possibile a causa dell’abbondante nevicata sul bolognese delle scorse ore che ha reso il terreno di gioco impraticabile.
Domenica 11 gennaio, alle 14:3p i rossoneri di Araldi torneranno al Comunale per il derby d’alta classifica con l’Agazzanese, diretta su RADIO SOUND
Il comunicato del club
