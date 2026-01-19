Colto sul fatto mentre tenta di rubare uno smartphone, denunciato un 41enne

I carabinieri del Radiomobile sono intervenuti in pochi minuti e hanno sequestrato uno strumento artigianale usato per aprire confezioni di telefoni cellulari.

I fatti

Nel primo pomeriggio di sabato, 17 gennaio, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piacenza sono intervenuti prontamente presso il centro commerciale “Galassia”, a seguito di una segnalazione per un tentativo di furto.

L’equipaggio, giunto sul posto intorno alle 14:00, ha identificato l’autore del gesto in un disoccupato di 41 anni, residente a Cremona e già noto. Secondo quanto accertato tramite le testimonianze dell’addetta alla vigilanza, il soggetto aveva cercato di sottrarre uno smartphone, del valore commerciale di circa 900 euro, manomettendo la confezione con un strumento artigianale magnetico.

L’uomo avrebbe oltrepassato le barriere antitaccheggio provocandone l’attivazione. Grazie all’intervento del personale di sicurezza, il 41enne è stato fermato e successivamente perquisito dai militari. Nella tasca dei pantaloni è stato rinvenuto lo strumento, ritenuto idoneo ad aprire confezioni in plastica rigida contenenti dispositivi elettronici.

Il cellulare è stato restituito integro alla direzione del punto vendita, mentre lo strumento utilizzato è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di convalida. Il 41enne è stato denunciato a piede libero per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy