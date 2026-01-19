Volley – Gas Sales Piacenza: ottavi di Cev Cup, biancorossi impegnati in Spagna

Gas Sales Piacenza dopo la bella vittoria con Grottazzolina e la conquista del quarto posto nella classifica di SuperLega, si rituffa in Europa: mercoledì 21 gennaio sarà impegnata in Spagna, a Soria, dove con inizio alle ore 19.30 affronterà il Rio Duero Soria nella gara d’andata degli Ottavi di finale di Cev Volleyball Cup.

Dopo aver superato nei Sedicesimi lo Jihostroj Ceske Budejovice, i biancorossi affrontano ora la squadra spagnola che arriva a questi Ottavi di Finale senza aver giocato una partita in Cev Volleyball Cup grazie ad un sorteggio favorevole e alla rinuncia di una squadra di partecipare alla manifestazione.

Mercoledì si giocherà al Complejo Deportivo De Los Pajaritos di Soria, un impianto in grado di ospitare duemila spettatori. Soria è una città che dista oltre duecento chilometri da Madrid e da Bilbao.

Il focus sugli avversari

Attualmente la formazione del Rio Duero Soria dopo tredici partite giocate occupa la seconda posizione in classifica con 32 punti frutto di undici vittorie e due sconfitte. Nelle ultime tre partite della Superliga spagnola, la formazione del Rio Duero Soria ha inanellato tre vittorie lasciando agli avversari di turno solo un set. Nell’ultima gara giocata sabato scorso ha superato in casa il Conqueridor Valencia per 3-0 (25-20, 25-23, 25-16) mentre nella dodicesima giornata aveva superato a domicilio il Manacor per 3-0 (25-17, 25-23, 25-23) e nell’undicesima giornata di campionato aveva superato per 3-1 (25-19, 25-17, 25-27, 25-17) il Guaguas di Juantorena, attuale capolista della SuperLiga.

Nel dicembre scorso ha giocato la finale della Supercoppa di Spagna ed è stata superata per 3-0 (26-24, 25-23, 25-23) dal Guaguas.

La squadra di pallavolo del Grupo Herce Río Duero nella stagione 2024-2025, ha raggiunto la finale della Superliga e si è qualificata per la Cev Volleyball Cup.

La Superliga è il massimo campionato di pallavolo spagnolo, è un campionato professionistico che riunisce le migliori squadre maschili, si compone di una stagione regolare e di playoff per il titolo, organizzati dalla Federazione Reale Spagnola di Pallavolo (RFEVB).

Il primo campionato di pallavolo in Spagna si giocò nel 1965 e si chiamava Prima Divisione. Successivamente, fu chiamato Divisione d’Onore e dal 1988 ha preso l’attuale nome di Superliga.

