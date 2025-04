Tenta il suicidio nel Po in piena, anziano salvato dalla Polizia locale

Un uomo intenzionato a togliersi la vita lanciandosi nel Po in piena è stato salvato oggi pomeriggio dalla Polizia locale di Piacenza.

Il fatto è accaduto nell’area golenale di via Nino Bixio, sotto il ponte ferroviario.

La pattuglia della Polizia locale intervenuta era stata allertata poco prima da personale della Protezione civile che aveva notato, lungo l’argine del fiume, la presenza di un uomo anziano che manifestava intenzioni suicide.

Gli uomini in divisa, colta la segnalazione, si attivavano nelle ricerche individuando dapprima l’auto, ma non l’uomo che si era nel frattempo nascosto. Una volta rintracciato, gli agenti riuscivano a farlo desistere dai suoi intenti, impedendogli di gettarsi in acqua.

L’anziano è stato affidato al personale del 118 e successivamente condotto all’ospedale di Piacenza per accertamenti.